Ισραήλ: Πανηγυρίζουν σε γειτονιές και παραλίες για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ

Βίντεο από Ισραηλινούς που πανηγυρίζουν τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, έχουν κατακλύσει την τελευταία ώρα τα social media.

Σε παραλίες, γειτονιές αλλά και σπίτια στο Ισραήλ, οι πολίτες χειροκροτούν και επευφημούν τον στρατό της χώρας για τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ νωρίτερα σήμερα, στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα σε βίντεο από παραλία στο Ισραήλ, ακούγεται χαρακτηριστικά «Bye bye, Σινουάρ! Ευχαριστούμε IDF!», με το πλήθος να φωνάζει.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξακριβώνει» αν ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία είναι νεκρός και λίγο αργότερα ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, επιβεβαίωσε το γεγονός στο Channel 12.

Residents heard Celebrating within the City of Ashdod in Southern Israel, following reports that Yahya Sinwar, the Leader of Hamas, had been Eliminated. pic.twitter.com/lat4FankcA — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

The people of Israel are celebrating the news of Yahya Sinwar's elimination nationwide! ✊🏽🇮🇱



Volume up! 🔥 pic.twitter.com/cm5LVQA5xN — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) October 17, 2024

Tel Aviv celebrates the news of Yahya Sinwar’s elimination while enjoying the beach! ✊🏽🇮🇱



“Bye-bye, Sinwar! Thank you, IDF!” pic.twitter.com/oe7AnfAEce — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) October 17, 2024

Celebration throughout Israel for the assassination of Yahya Sinwar🥳🥳🥳 pic.twitter.com/mEiw1gnLzm — 🔯🇮🇱The Chosen 🇮🇱🔯 (@yatircohen) October 17, 2024

Festejos en las playas de Israel tras el anuncio de la eliminación del líder de Hamás, Yahya Sinwar pic.twitter.com/tvepgjneIo — Dani Lerer (@danilerer) October 17, 2024

Σημειώνεται πως ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι πραγματοποιούνται εξετάσεις DNA στο πτώμα ενός μαχητή, για να εξακριβωθεί αν αυτό είναι του Σινουάρ, την ώρα που τα δημοσιεύματα και οι εικασίες για τον θάνατο του πληθαίνουν.