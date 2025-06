Ισραήλ: Νέoς κύκλος ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων - Εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους στο Τελ Αβίβ

Νέος κύκλος πυραυλικών επιθέσεων σημειώνεται τις τελευταίες ώρες τόσο στα εδάφη του Ισραήλ, όσο και στα ιρανικά, την ώρα που η ανησυχία κορυφώνεται για την εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση εναντίων ισραηλινών εδαφών, με διαφόρους τύπους πυραύλων, μεταξύ άλλων υπερηχητικών Fattah.

Δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απαθανατίζουν τη στιγμή των εκρήξεων στο Τελ Αβίβ, κατά την έκτη ημέρα της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η ιρανική τηλεόραση σε ανακοίνωσή της νωρίτερα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος».

