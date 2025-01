Το Ισραήλ απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε, ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

«Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δραστηριοτήτων στις φυλακές και την έγκριση των πολιτικών αρχών, όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Ofer και Ktziot» αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ.

Τα λεωφορεία με τους κρατούμενους αναχώρησαν από τις φυλακές Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και Κτζιότ, στην έρημο Νεγκέβ.

Η απελευθέρωση των Παλαιστίνιων διαδέχτηκε την απελευθέρωση τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτίνων, που αφέθηκαν ελεύθερες ύστερα από 477 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα. Αυτή την ώρα, οι 200 Παλαιστίνιοι επιστρέφουν με κλίμα πανηγυρισμών να επικρατεί στη Δυτική Όχθη. Βίντεο διεθνών πρακτορείων απαθανατίζουν το πλήθος που ζητωκραυγάζει.

A massive crowd welcomed Palestinian prisoners held in Israeli jails freed under the terms of a Gaza ceasefire deal between Israel and Hamas on Saturday. 200 Palestinians were released. Seventy of them will be deported.



Watch: pic.twitter.com/tz7tEntUx9