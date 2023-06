Ισραήλ: Ανταλλαγή πυρών κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο - Τέσσερις νεκροί

Τρεις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ενός Αιγύπτιου «αστυνομικού» κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο ο οποίος σκοτώθηκε επίσης, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις,

Πρόκειται για ένα σπάνιο μεθοριακό επεισόδιο του οποίου οι συνθήκες παραμένουν μέχρι τώρα συγκεχυμένες.

Από την πλευρά του, ο αιγυπτιακός στρατός ανακοίνωσε πως ένα «μέλος των δυνάμεων ασφαλείας που καταδίωκε λαθρεμπόρους ναρκωτικών» διέσχισε ένα σημείο ελέγχου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, η οποία προκάλεσε τρεις νεκρούς στην ισραηλινή πλευρά». Ο Αιγύπτιος σκοτώθηκε επίσης σύμφωνα και με την αιγυπτιακή πλευρά.

Οι δύο πρώτοι Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν είχαν αρχίσει χθες, Παρασκευή, το βράδυ, βάρδια φρουράς σε φυλάκιο του ισραηλινού στρατού στη μεθοριακή ζώνη με την Αίγυπτο, στην έρημο του Νεγκέβ, θέατρο επανειλημμένων επεισοδίων που συνδέονται με το λαθρεμπόριο νακρωτικών. Τα πτώματά τους βρέθηκαν σήμερα το πρωί, ανέφερε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Αμέσως άρχισε επιχείρηση για να βρεθεί ο ύποπτος για τους φόνους, ο οποίος εντοπίσθηκε μερικές ώρες αργότερα στην ίδια ζώνη, σε ισραηλινό έδαφος.

«Το μεσημέρι, στη διάρκεια των ερευνών, οι ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν τον επιτιθέμενο σε ισραηλινό έδαφος», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε, σκοτώθηκαν ο επιτιθέμενος καθώς και ένας ισραηλινός στρατιώτης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

