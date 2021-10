Ο θαλάσσιος βιολόγος, Ενρίκε Οστάλε δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε το τεράστιο ψάρι μπλεγμένο στα δίχτυα ενός αλιευτικού σκάφους τόνου στα ανοικτά της Θέουτας στις αρχές του μήνα.

Το εν λόγω είδος είναι πιθανώς ένα moxa alexandrini, ταξινομείται ως «ευάλωτο» και δεν καταναλώνεται στην Ευρώπη.

Είχε μήκος 3,2 μέτρα και πλάτος 2,9 μέτρα, σύμφωνα με το Reuters. «Προσπαθήσαμε να το βάλουμε στη ζυγαριά των 1.000 κιλών αλλά ήταν πολύ βαρύ. Θα την έσπαγε», δήλωσε ο Οστάλε, επικεφαλής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας στη βόρεια ακτή της Αφρικής.

«Σε σύγκριση με άλλα αλιεύματα, πρέπει να ζύγιζε περίπου 2 τόνους» εκτίμησε.

Το ψάρι απομονώθηκε αρχικά σε έναν υποβρύχιο θάλαμο που ήταν προσαρτημένος στο σκάφος πριν το ανεβάσουν χρησιμοποιώντας γερανό, όπου έμεινε για λίγα λεπτά καθώς ο Οστάλε και άλλοι βιολόγοι έκαναν μετρήσεις, τράβηξαν φωτογραφίες και πήραν δείγματα DNA.

«Έμεινα άναυδος. Είχαμε διαβάσει για τέτοια ζώα αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα τα αγγίζαμε κάποια μέρα» είπε ο Οστάλε.

Το γιγαντιαίο ψάρι αφέθηκε ελεύθερο μετά την έρευνα και γρήγορα εξαφανίστηκε στα βάθη της θάλασσας.

