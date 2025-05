Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Κίνα - Πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο χημικών στην επαρχία Σαντόνγκ, στα ανατολικά της Κίνας.

Άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Gaomi Youdao Chemical Co., σε βιομηχανικό πάρκο στην πόλη Γουεϊφάνγκ. Το εργοστάσιο παράγει φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες για ιατρική χρήση και, σύμφωνα με τα εταιρικά μητρώα, απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους.

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.



The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world's largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons.