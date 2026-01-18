Ιράν: Ζει ή όχι ο Σολτανί; Το δημοσίευμα και η απάντηση της ΜΚΟ

Ο Ερφάν Σολτανί φέρεται να καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του Ιράν

Άγνωστη παραμένει, ακόμη, η τύχη του Ερφάν Σολτανί, του πρώτου ατόμου που φέρεται να καταδικάστηκε σε θάνατο από τις αρχές του Ιράν για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με την οικογένειά του να ζητά απαντήσεις.

Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα, Κυριακή, κυκλοφόρησε δημοσίευμα από ισραηλινό ΜΜΕ και πιο συγκεκριμένα το i24News το οποίο, επικαλούμενο εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων ανέφερε ότι ο Σολτανί σκοτώθηκε όσο κρατούνταν σε φυλακή στο Ιράν.

«Η δολοφονία του Σολτανί είναι πιθανό να εντείνει τον διεθνή έλεγχο για την αντιμετώπιση του Ιράν, των συλλήψεων που σχετίζονται με διαμαρτυρίες και του ευρύτερου ιστορικού του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και των δυτικών κυβερνήσεων» σημείωσε το ίδιο δημοσίευμα.

Ιράν: ΜΚΟ διέψευσε το δημοσίευμα για τον θάνατο του Σολτανί

Νωρίτερα, σήμερα, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με έδρα τη Νορβηγία, Hengaw Organization for Human Rights απάντησε στα σχετικά δημοσιεύματα και στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας τον θάνατο του Σολτανί.

«Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση ο Ερφάν Σολτανί μετά από φόβους επικείμενης εκτέλεσης. Η Hengaw Organization for Human Rights έμαθε ότι η οικογένεια του έλαβε άδεια για μια σύντομη δια ζώσης επίσκεψη μαζί του σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι είναι εν ζωή και σε σταθερή φυσική κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες έντονης αγωνίας για την τύχη του 26χρονου. Ο Ερφάν Σολτανί, από το Φαρντίς του Καράτζ, συνελήφθη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιων διαδηλώσεων στο Καράτζ.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι έπρεπε να παρουσιαστεί στη φυλακή την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για μια «τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του - ένδειξη που ερμηνεύθηκε ως σαφής προαναγγελία επικείμενης θανατικής ποινής.

Η εκτέλεση, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί. Έπειτα από εκτεταμένες ανησυχίες και ερωτήματα, αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι είχε εκδοθεί θανατική καταδίκη εις βάρος του.

Μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, η οικογένεια δεν είχε καμία άμεση ή επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Ερφάν Σολτανί βρισκόταν ακόμη στη ζωή».

EXCLUSIVE – Hengaw



Hengaw has learned that the family of Erfan Soltani has been granted a brief in-person visit with him today, Sunday, January 18, 2026, and has confirmed that he is currently alive and in stable physical condition.



This development comes after days of extreme… pic.twitter.com/kwcSHVeVMG — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026

