Ιράν: «Θα κάψουμε» αμερικανικά στρατεύματα σε περίπτωση χερσαίας εισβολής - Kλιμάκωση και στο μέτωπο του Λιβάνου

Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε χερσαία εισβολή, λέγοντας ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα «καούν», την ώρα που περιφερειακοί διπλωμάτες συναντώνται στο Πακιστάν σε μια προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος απευθείας επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πλέον έναν μήνα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, δήλωσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος για να τα κάψουν και να τιμωρήσουν για πάντα τους περιφερειακούς συμμάχους τους». Ο ίδιος απέρριψε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζοντάς τες προσχηματικές, μετά και την ανάπτυξη περίπου 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για αποβατικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, διευρύνοντας – όπως είπε – τη «ζώνη ασφαλείας» που διατηρεί στο νότιο τμήμα της χώρας, με στόχο τη Χεζμπολάχ, την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν. «Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βορρά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών.

Ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι ροές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων έχουν διαταραχθεί, ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παραλύσει. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

The enemy openly sends messages of negotiation and dialogue, while covertly planning a ground invasion.



— World Source News (@Worldsource24) March 29, 2026

Την ίδια στιγμή, η εμπλοκή των ανταρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνει την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα και σε άλλο κρίσιμο σημείο, το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να χτυπηθούν τα σπίτια μας», λέει στο Associated Press ο 71χρονος Ραζάκ Σαγκίρ αλ-Μουσαουί, περιγράφοντας τους συνεχείς βομβαρδισμούς, καθώς Ιρανοί που περνούν στο Ιράκ καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τον πόλεμο.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, που ξέσπασε μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν και την επακόλουθη ιρανική αντεπίθεση.

Προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης, χωρίς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν φιλοξενεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ. Οι επαφές αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την πρόταση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για ένα πλαίσιο συμφωνίας 15 σημείων, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε ότι στόχος των επαφών είναι να ανοίξει «άμεσος διάλογος» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες μέχρι σήμερα επικοινωνούν κυρίως μέσω μεσαζόντων. Παρόμοιες έμμεσες διαπραγματεύσεις είχαν προηγηθεί και πριν από την έναρξη του πολέμου, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει το αμερικανικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό πίεση. Ωστόσο, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι έχει διαμορφωθεί εναλλακτική πρόταση πέντε σημείων, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό στοχευμένων δολοφονιών Ιρανών αξιωματούχων, εγγυήσεις για αποφυγή μελλοντικών επιθέσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να επιχειρεί μια περιορισμένη αποκλιμάκωση στο ζήτημα της ναυσιπλοΐας, επιτρέποντας τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Το Σάββατο συμφώνησε να περάσουν ακόμη 20 πλοία υπό πακιστανική σημαία, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πρώην Πακιστανό πρέσβη στην Τεχεράνη, «στέλνει μήνυμα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στο εμπόριο, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την πίεση».

Από την πλευρά των κρατών του Κόλπου, ο σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει «σαφείς εγγυήσεις» ότι δεν θα επαναληφθούν επιθέσεις από το Ιράν σε γειτονικές χώρες, κάνοντας λόγο για απειλή στην περιφερειακή ασφάλεια.

Στο στόχαστρο τα πανεπιστήμια μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, με το Ιράν να προειδοποιεί για αντίποινα μετά από ισραηλινά πλήγματα σε πανεπιστήμια, τα οποία το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι θα θεωρούν «νόμιμους στόχους» ισραηλινά πανεπιστήμια και παραρτήματα αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή, εάν δεν υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ιρανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ISRAEL STRIKES IRGC SITE AT AMIRKABIR UNIVERSITY IN TEHRAN



— Washington Eye (@washington_EY) March 28, 2026

Αμερικανικά πανεπιστήμια διατηρούν εγκαταστάσεις σε χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε ανακοίνωσή τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι, εάν η Ουάσιγκτον επιθυμεί να προστατεύσει αυτές τις δομές, θα πρέπει να καταδικάσει τις επιθέσεις κατά ιρανικών πανεπιστημίων.

Και οι δύο πλευρές έχουν απειλήσει με πλήγματα σε πολιτικές υποδομές, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, ενώ στο Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους 19 άτομα. Στον Λίβανο οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.100, ενώ στο Ιράκ έχουν σκοτωθεί 80 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Στις χώρες του Κόλπου έχουν καταγραφεί 20 θάνατοι, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη.

Με πληροφορίες από Associated Press

