Επεισόδια στην Άγκυρα: Η αστυνομία εισέβαλε με πλαστικές σφαίρες και χημικά στα γραφεία του CHP

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα.

Η ένταση ξέσπασε μετά από δικαστική απόφαση που αφαίρεσε την εξουσία από την τωρινή ηγεσία του κόμματος CHP, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στον χώρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη και υποστηρικτές του CHP, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ.

Η παρουσία της αστυνομίας οδήγησε γρήγορα σε σύγκρουση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Tarihi anlar!



Polis, CHP Genel Merkezi’ne biber gazlarıyla müdahale ediyor. pic.twitter.com/ZCPse8z7UQ — Aykırı (@aykiri) May 24, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών, δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

Here is police in Ankara breaking the CHP headquarters gate after Kilicdaroglu resorted the police violence to seize the building pic.twitter.com/0DtdqXBPWG — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 24, 2026

Παράλληλα, έσπασαν μπάρες και εισόδους του κτιρίου, επιχειρώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο, παρά τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί.

Το ιστορικό κτίριο του CHP μετατράπηκε σε σκηνικό έντονης σύγκρουσης, με εικόνες χάους να καταγράφονται μπροστά σε πολίτες και δημοσιογράφους.

CHP Genel Merkezi’ne biber gazlı müdahalede bulunuldu.



“Baba ocağı” denilen yer; biber gazı, kalkanlar ve plastik mermiler eşliğinde polisin girdiği bir yere dönüştürüldü.



103 yıllık, dünyanın en eski partilerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiye polisle… pic.twitter.com/iKPWxDLbUJ — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 24, 2026

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.