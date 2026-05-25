Ανακαινίζω 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Ποιες κατοικίες αφορά

Οι ιδιοκτήτες σπιτιών έως 120τμ που έχουν χτιστεί έως το 1990 και επιθυμούν να τα εντάξουν στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα πρέπει αρχικά να διαπιστώσουν εάν πληρούν τα κριτήρια.

Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στo gov.gr και στην πλατφόρμα επιλεξιμότητας του προγράμματος, η οποία θα ανοίξει σύντομα. Στη συνέχεια, αφού εκδώσουν ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα μπορούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής μέσω πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Ανακαινίζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα αφορά κατοικίες κλειστές για 2 έτη, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη, με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια.

Σε δεύτερη φάση θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα που ιδιοκατοικούνται.

«Αυξάνουμε την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά σπίτια και βάζοντας κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με μεγάλη πίεση», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανακαινίζω 2026: Τα ποσά των επιδοτήσεων

Η βασική ενίσχυση θα είναι 300€/τμ με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 36.000€, ενώ θα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσίφωνα και το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνισης (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου).