ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Άντριου: Ερευνάται καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε γυναίκα στο Royal Ascot

Φέρεται να συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα προς μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του Royal Ascot το 2002

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν τον πρίγκιπα Άντριου, εξετάζουν καταγγελία σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε ανάρμοστη συμπεριφορά προς μια γυναίκα στο Royal Ascot.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το 2002, την περίοδο που η βασίλισσα Ελισάβετ παρευρισκόταν στο ιπποδρομιακό φεστιβάλ στο Berkshire, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Χρυσό Ιωβηλαίο της. Ο Άντριου είχε φωτογραφηθεί στην εκδήλωση μαζί με την κόρη του και τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη καταγγελία είχε αναφερθεί στην αστυνομία την εποχή εκείνη ή αν έγινε γνωστή πιο πρόσφατα.

Η αστυνομία του Thames Valley, που έχει αναλάβει την έρευνα, εξετάζει την υπόθεση στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για πιθανές πράξεις παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, κατά την περίοδο που ο Άντριου υπηρέτησε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ευρύτερη αστυνομική έρευνα για τον πρίγκιπα Άντριου

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά περιλαμβάνει και άλλες πιθανές κατηγορίες, όπως σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, διαφθορά και απάτη.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία και φακέλους που σχετίζονται με παλαιότερες υποθέσεις, ενώ αναζητούν μαρτυρίες από πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς που είχαν εμπλοκή με τον ρόλο του.

Ο ίδιος υπενθυμίζεται πως έχει αρνηθεί επανειλημμένα, οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Με πληροφορίες από The Times

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΚΙΕΒΟ

Διεθνή / Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την επίθεση - Κάτοικοι περιέγραψαν μια νύχτα χωρίς προηγούμενο, με εκρήξεις, πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές
THE LIFO TEAM
ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεθνή / «Στο μάτι παγκόσμιου κυκλώνα η Βρετανία, η παγκόσμια τάξη καταρρέει»: Τι χρειάζεται για επανένταξη στην ΕΕ;

Ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ τόνισε ότι η ευημερία του Ηνωμένου Βασιλείου εξαρτάται από μια «θεσμοθετημένη, βαθιά και ισχυρή σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη»
THE LIFO TEAM
 
 