Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο: Γνώριμος των Μυστικών Υπηρεσιών ο δράστης της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 21χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του Λευκού Οίκου

The LiFO team
Φωτ. από το σημείο των πυροβολισμών έξω από τον Λευκό Οίκο / Getty Images
Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον 21χρονο που άνοιξε πυρ το Σάββατο κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πρόκειται για τον 21χρονο Nasire Best, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε σημείο ελέγχου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ο νεαρός έβγαλε όπλο από τσάντα και άρχισε να πυροβολεί.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστικός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί από ποια σφαίρα χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 21χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να εισέλθει στον χώρο του Λευκού Οίκου.

Το 2025 είχε συλληφθεί για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένη περιοχή, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για παρεμπόδιση οχημάτων κοντά στο συγκρότημα.

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, είχε δηλώσει ότι είναι ο Ιησούς και πως επιθυμούσε να συλληφθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού, έκανε λόγο για άτομο με «βίαιο παρελθόν» και συνεχάρη τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση αντίδρασή τους.

Την υπόθεση ερευνούν από κοινού η Μυστική Υπηρεσία, η τοπική αστυνομία και το FBI, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη και τις συνθήκες της επίθεσης.

Με πληροφορίες από Guardian

