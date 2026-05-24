CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στο CNN, οι διαπραγματεύσεις για τις τελικές λεπτομέρειες στη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν συνεχίζονται.

Όπως αναφέρουν αμερικανικές πηγές, το Ιράν έχει δεσμευτεί κατ’ αρχήν να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ και να προχωρήσει στη διάθεση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα, όπως ο τρόπος διαχείρισης των πυρηνικών αποθεμάτων, αλλά και η διάρκεια ενδεχόμενου μορατόριουμ στον μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ή των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων που θα αποδεσμευτούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η άρση κυρώσεων προς το Ιράν θα προχωρήσει μόνο εφόσον ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η Τεχεράνη τηρήσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες έχει «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί», ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιθανό τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο αν το προσχέδιο θα μετατραπεί τελικά σε οριστική συμφωνία.