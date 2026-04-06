Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο θάνατος του Ματζίντ Χαντεμί, του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, ανακοινώθηκε σήμερα από το Ιράν, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (...) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού (...) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Η συμφωνία στα χέρια Ιράν και ΗΠΑ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε πηγή ενήμερη για τις προτάσεις στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», πρόσθεσε σήμερα η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η αρχική κατανόηση θα δομηθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω Πακιστάν, του μόνου διαύλου επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios είχε μεταδώσει πρώτο χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σε δύο φάσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή εκεχειρία με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης είχαν πει πως το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την πηγή.

Δύο πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί παρά την εντατική πολιτική και στρατιωτική προσέγγισή του.

Η θέση του Ιράν

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια «προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.

