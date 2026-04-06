Ιράν: Απορρίπτει το «παράλογο» σχέδιο 15 σημείων - «Αγνοούν το διεθνές δίκαιο»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τη χώρα της με «όλες τις δυνάμεις της» όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι δεν έχουν «κόκκινες γραμμές» και ότι αγνοούν το διεθνές δίκαιο.

Ο Μπαγκεΐ απέρριψε μια φερόμενη πρόταση για κατάπαυση του πυρός 15 σημείων που μεταφέρθηκε μέσω μεσολαβητών, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη» και απαράδεκτη.

«Όχι» από το Ιράν στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Τόνισε ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα με απειλές, επιμένοντας ότι η εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν αποτελούν τα βασικά κριτήρια για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA σχετικά με αναφορές για ένα νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, ο Μπαγκεΐ δήλωσε: «Πριν από λίγες ημέρες, υπέβαλαν προτάσεις μέσω μεσαζόντων, ενώ το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων μεταφέρθηκε μέσω του Πακιστάν και ορισμένων άλλων φιλικών χωρών».

«Αμέσως τότε δηλώσαμε ότι τέτοιες προτάσεις είναι εξαιρετικά φιλόδοξες, ασυνήθιστες και παράλογες και δεν είναι αποδεκτές από εμάς με κανέναν τρόπο», είπε.

«Ανεξάρτητα από αυτή την πρόταση, ετοιμάσαμε το σύνολο των απαιτήσεων που είχαμε και έχουμε με βάση τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας εκτιμήσεις», είπε ο Μπαγκεΐ.

Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, σήμερα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια «προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για μια διαρκή εκεχειρία.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.

To σχέδιο της κατάπαυσης

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε νωρίτερα πηγή ενήμερη για τις προτάσεις στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

Το Axios είχε μεταδώσει πρώτο χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σε δύο φάσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα μπορούσε να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιούνταν μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Η πρόσφατη επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις έπληξαν περιοχές κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά το ίδιο το εργοστάσιο δεν έχει υποστεί ζημιές.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ εξηγεί ότι η επιβεβαίωση βασίζεται στην ανεξάρτητη ανάλυση που έκανε σε νέες δορυφορικές εικόνες και την ενδελεχή γνώση του σταθμού.

Διευκρινίζει δε ότι μία επίθεση έπληξε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 75 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Την περασμένη εβδομάδα, η IAEA πληροφορήθηκε από το Ιράν για το πλήγμα βλήματος κοντά στην περίμετρο του σταθμού του Μπουσέρ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ABC News και Reuters

