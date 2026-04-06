ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που καταδικάστηκε για σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκτέλεση στο Ιράν που συνδέεται με τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου του 2025

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος ότι ενήργησε για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο εκτελεσθείς κατηγορείται ότι διέπραξε όσα του καταλογίζονται στη διάρκεια του κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε την Ισλαμική Δημοκρατία νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ιρανική δικαστική εξουσία.

«Ο Αλί Φαχίμ, ένα από τα εχθρικά στοιχεία που εμπλέκονταν στις τρομοκρατικές ταραχές (…) απαγχονίστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε (…) την καταδίκη» του, ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online, μέσο της δικαστικής εξουσίας.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εκτέλεση στο Ιράν που συνδέεται με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης, προτού μετατραπούν σε αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Ακόμα μία εκτέλεση στο Ιράν

Η εκτέλεση αυτή γίνεται στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Mizan ανέφερε ότι ο Αλί Φαχίμ είχε δικαστεί για συμμετοχή σε ενέργειες εναντίον του Ιράν για λογαριασμό του «σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», όπως και για διείσδυση σε στρατιωτική εγκατάσταση για να κλέψει όπλα.

Οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι οι διαδηλώσεις άρχισαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές που υποκινήθηκαν από το εξωτερικό».

Η ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν τον θάνατο πάνω από 3.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις, αλλά αποδίδουν τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists News Agency) καταμέτρησε πάνω από 7.000 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους διαδηλωτές, ενώ προειδοποίησε ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ πιο βαρύς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 