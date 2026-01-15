Ιράν: Εξετάζεται αυστηροποίηση των κυρώσεων, δηλώνει η Φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, δίνοντας συνέντευξη τύπου μετά τις εργασίες του Κολλεγίου των Επιτρόπων με το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου.

«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη τραγωδία», δήλωσε από την Κύπρο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ερωτηθείσα για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Εξετάζεται αυστηροποίηση των κυρώσεων στο Ιράν

Η ίδια αρνήθηκε, όπως είπε, να σχολιάσει τις ενέργειες άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι «αυτό εναπόκειται σε εκείνες να αποφασίσουν τι θα πράξουν. Ωστόσο, πράγματι εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, έχουν αντίκτυπο και αποδίδουν αποτελέσματα, αποδυναμώνοντας το καθεστώς και συμβάλλοντας στην άσκηση πίεσης», ανέφερε.

This is Europe’s independence moment. We must seize it.



By bolstering our defence.



Becoming more competitive.



Strengthening ties with partners.



And taking forward our work to combat illegal migration.



We will work closely with @CY2026EU on this ↓ https://t.co/WWUrn6Ze47 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «οι κυρώσεις συμβάλλουν ώστε το καθεστώς να φτάσει στο τέλος του και να επέλθει αλλαγή», επισημαίνοντας πως ο λαός του Ιράν «αγωνίζεται με θάρρος για την αλλαγή και έχει την πλήρη πολιτική στήριξή μας».

Τέλος, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει στα αιτήματα για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι σχεδίαζε την εκτέλεση του διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί