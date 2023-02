Το Ιράν ερευνά τη δηλητηρίαση 650 μαθητριών με τοξικό αέριο

Τουλάχιστον 650 κορίτσια συνολικά έχουν δηλητηριαστεί με τοξικό αέριο στο Ιράν από τον Νοέμβριο, σε μια σκόπιμη προσπάθεια, όπως πολλοί πιστεύουν, να αναγκάσουν τα σχολεία τους να κλείσουν.

Κανένα κορίτσι δεν έχει πεθάνει, αλλά δεκάδες έχουν υποστεί αναπνευστικά προβλήματα, ναυτία, ζάλη και κόπωση από το τοξικό αέριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. «Έγινε φανερό ότι κάποιοι ήθελαν να κλείσουν όλα τα σχολεία, ιδίως τα σχολεία των κοριτσιών», δήλωσε την Κυριακή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Ωστόσο, αργότερα το πήρε πίσω δηλώνοντας ότι οι παρατηρήσεις του είχαν παρεξηγηθεί.

Ο γενικός εισαγγελέας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα, αλλά ανέφερε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν μόνο «την πιθανότητα εγκληματικών και προμελετημένων πράξεων».

Η πρώτη δηλητηρίαση έλαβε χώρα στις 30 Νοεμβρίου, όταν 18 σπουδάστριες της Τεχνικής Σχολής στην πόλη Qom μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έκτοτε, περισσότερα από 10 σχολεία θηλέων έχουν γίνει στόχος στη γύρω επαρχία. Τουλάχιστον 194 κορίτσια φέρονται να έχουν δηλητηριαστεί την περασμένη εβδομάδα σε τέσσερα σχολεία στην πόλη Borujerd, στη δυτική επαρχία Lorestan. Τα κορίτσια που δηλητηριάστηκαν ανέφεραν ότι μύριζαν μανταρίνι ή σάπιο ψάρι πριν αρρωστήσουν.

Students of another #Iranian female high school were targeted by chemical weapon in city of #Qom. Islamists supporting the #Iran's Islamic Regime threw toxic gas canisters into the Shahed Razaviyeh school causing injuries in tens of students. pic.twitter.com/7I1rkVae7t