Ιράν: Νεαρό ζευγάρι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10,5 ετών, επειδή χόρευαν αγκαλιασμένοι μπροστά από μνημείο

Δικαστήριο του Ιράν καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10,5 ένα νεαρό ζευγάρι, που χόρεψε μπροστά από ένα από τα αξιοθέατα της Τεχεράνης, σε ένα βίντεο που θεωρήθηκε ως αντίσταση κατά του καθεστώτος.

Η Αστιγιάζ Χαγκίγκι και ο αρραβωνιαστικός της, Αμίρ Μοχάμαντ Αχμάντι- αμφότεροι περίπου 20 ετών- συνελήφθησαν στις αρχές Νοεμβρίου, όταν έγινε viral το βίντεο που τους έδειχνε να χορεύουν μπροστά από τον Πύργο Αζαντί.

Η Χαγκίγκι δεν φορούσε μαντήλα, αψηφώντας τους αυστηρούς κανόνες του Ιράν, μια χώρα στην οποία οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να χορεύουν δημοσίως.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1