Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν τα αντιαεροπορικά συστήματα της Τεχεράνης, άγνωστη η αιτία

Αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν σε περιοχές της Τεχεράνης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ή να υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις ή ζημιές, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και μαρτυρίες από το πεδίο.

Τα πρακτορεία Nour News και Mehr News Agency μετέδωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ali Hashem, που βρίσκεται στην Τεχεράνη, επιβεβαίωσε ότι είδε ο ίδιος την ενεργοποίηση των συστημάτων σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. «Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες, ούτε αν πρόκειται για εχθρικά drones ή για προληπτική ενεργοποίηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το γεγονός είναι «σημαντικό» λόγω της έκτασής του.

Αβεβαιότητα επικρατεί ως προς τα αίτια της κινητοποίησης. Ο πρώην Αμερικανός στρατηγός Mark Kimmitt εκτίμησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για στρατιωτική άσκηση, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ενεργής εμπλοκής.

Όπως ανέφερε, ισραηλινά μέσα δεν έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε επιχείρηση σε εξέλιξη, ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προληπτικής κίνησης ενόψει ανησυχιών για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις ιρανικές αρχές, ενώ η εικόνα παραμένει ασαφής ως προς το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera