Το Ιράν «πήρε τα πρώτα έσοδα από διόδια» στα Στενά του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κοινοβουλίου του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη έλαβε τα πρώτα της έσοδα από τέλη διέλευσης που καθιέρωσε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κι άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη δήλωση αυτή χωρίς να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν προχώρησε χθες Τετάρτη στην κατάσχεση δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις εξελίξεις, στις οποίες δεν είδαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες στα Στενά, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, ο οποίος έχει μετατραπεί σε διακύβευμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

«Η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα, παρά μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον (αμερικανικό) ναυτικό αποκλεισμό (...) το να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι αδύνατο όσο συνεχίζεται αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X.

Στην άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών, τις επόμενες ημέρες.

«Είναι πιθανό!» απάντησε σε μήνυμα ρεπόρτερ της New York Post, η οποία τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις τις προσεχείς «36 ως 72 ώρες», με άλλα λόγια ως αύριο Παρασκευή.

Στο Ιράν δύο πλοία από τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και τα οδήγησαν «προς τις ιρανικές ακτές».

Ο Λευκός Οίκος δεν είδε στην εξέλιξη αυτή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αφού «δεν πρόκειται ούτε για αμερικανικά πλοία, ούτε για ισραηλινά πλοία», αλλά για σκάφη άλλων κρατών, όπως τόνισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

Οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν την κατάσχεση πλοίου υπό τη σημαία της χώρας, του MSC Francesca· το παναμαϊκό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως κατάφερε «σοβαρό πλήγμα» στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τρίτο σκάφος δέχτηκε πυρά καθώς έπλεε 8 ναυτικά μίλια από τις ακτές του δυτικού Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ωστόσο το σκάφος αυτό μπόρεσε να βγει από τα Στενά, κατευθυνόμενο στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία όφειλαν να έχουν λάβει άδειες για να κινηθούν προς ή από τον Κόλπο μέσω των Στενών, με τις ΗΠΑ να εμποδίζουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τη 13η Απριλίου.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, που υποτίθεται πως θα επαναλαμβάνονταν στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την 11η Απριλίου, σκοπός είναι να επιτρέψουν να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, για δοθεί, κατ’ αυτόν, περισσότερος χρόνος στους Ιρανούς να ετοιμάσουν «πρόταση» και να πάνε στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς υπό την αιγίδα του Πακιστάν.

Ωστόσο «ο πρόεδρος δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή πρότασης από πλευράς του Ιράν», είπε χθες η εκπρόσωπος της προεδρίας Λέβιτ, προσθέτοντας πως «σε τελευταία ανάλυση αυτός θα υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα».

Πάντως, καμιά αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά λόγω της αβεβαιότητας, πάνω από 4% τις πρώτες πρωινές ώρες, με αυτή της αμερικανικής ποικιλίας WTI να σημειώνει άνοδο 4,06% και να φθάνει τα 96,73 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας 3,62% στα 105,63 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, που ζήτησε να παραταθεί η ανακωχή, ευχήθηκε οι δυο πλευρές να μπορέσουν να «καταλήξουν σε ''Συμφωνία Ειρήνης''».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να εκφραστεί ρητώς για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο κορυφαίος πολιτικός αξιωματούχος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού Τζον Φίλαν εγκαταλείπει τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε εντελώς απρόσμενα το Πεντάγωνο, χωρίς να εξηγήσει γιατί.