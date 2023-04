Ιράν: Απολύονται οι 4.000 απεργοί στην πετροχημική βιομηχανία

Λίγες μέρες πριν από τον παγκόσμιο εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς ανακοινώθηκε πως θα απολυθούν 4.000 απεργοί στο Ιράν.

Αναλυτικότερα, 4.000 εργαζόμενοι στην πετροχημική βιομηχανία του Ιράν, που απεργούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χαμηλούς μισθούς τους και τις συνθήκες εργασίας τους σε μια βασική περιοχή παραγωγής ενέργειας στο νότο της χώρας, πρόκειται να απολυθούν και να αντικατασταθούν, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συγκεκριμένος αριθμός εποχικών εργαζομένων προχώρησε σε απεργία στην πετροχημική βιομηχανία σε αυτήν την περιοχή, επικαλούμενος προβληματικές συνθήκες (εργασίας)», δήλωσε ο Σεχαβάτ Ασαντί, επικεφαλής της ειδικής ενεργειακής οικονομικής ζώνης της επαρχίας Φαρς, όπως μετέδωσε χθες Παρασκευή το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ουσιαστικά δεν θα τους ανανεωθούν οι συμβάσεις και όπως αναφέρθηκε από ιρανικές πηγές μετά τη λήξη μιας «νόμιμης περιόδου», «4.000 από αυτούς θα αντικατασταθούν από νέους εργαζόμενους».

Οι εργαζόμενοι στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν ζητήσει αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες στέγασης και μεταφοράς.

Το 2022 σημειώθηκαν πολλές απεργίες στο Ιράν από εκπαιδευτικούς και οδηγούς λεωφορείων που κατήγγειλαν τους χαμηλούς μισθούς και το υψηλό κόστος ζωής.

Από το 2018, η οικονομία του Ιράν έχει πληγεί από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και από τον καλπάζοντα πληθωρισμό, καθώς και από υποτίμηση ρεκόρ του εθνικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του δολαρίου, μετά την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από μια πυρηνική συμφωνία ορόσημο με την Τεχεράνη.

Today as #Iran's supreme leader spoke about the value of workers & the need to improve their living conditions, state media reported 4000 petrochemical workers in Iran on strike will be sacked & replaced.https://t.co/Eglz1U37ym pic.twitter.com/agbaXwFuCe