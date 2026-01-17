ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Aποκαθίσταται σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο - Αναφορές για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στη χώρα

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, με τις εκτιμήσεις για τους νεκρούς να κυμαίνονται από 5.000 έως και πάνω από 20.000

Ιράν: Aποκαθίσταται σταδιακά η πρόσβαση στο διαδίκτυο - Αναφορές για 5.000 νεκρούς στη χώρα
Φωτ. από τις διαδηλώσεις στο Ιράν / Χ
Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία του διαδικτύου αποκαλύπτει πόσο βαθιά είναι η κρίση και η καταστολή από την κυβέρνηση.

Στην επαρχία Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, μια νοσοκόμα σκοτώθηκε από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ το κρατικό ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι «ταραξίες έβαλαν φωτιά σε τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην Ισφαχάν».

Στη βορειοδυτική χώρα, όπου ζουν πολλοί Κούρδοι Ιρανοί, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αν και με μικρότερη ένταση.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μετά από περισσότερες από 200 ώρες διακοπής, αποκαθίσταται σταδιακά, αλλά η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των κανονικών επιπέδων, σύμφωνα με τον οργανισμό Netblocks.

Ο περιορισμός της διαδικτυακής πρόσβασης θεωρείται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσο της κυβέρνησης να αποκρύψει το πραγματικό εύρος των θυμάτων.

Οι αριθμοί των νεκρών διαφέρουν: ομάδες της αντιπολίτευσης μιλούν για περίπου 2.000, η ΜΚΟ Iran Human Rights ανεβάζει τον αριθμό σε τουλάχιστον 3.428, ενώ άλλες οργανώσεις κάνουν λόγο για 5.000 έως και 20.000.

Την ίδια ώρα, προκάλεσε αίσθηση η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε «θετικό» ότι η ιρανική ηγεσία φέρεται να ακύρωσε πάνω από 800 προγραμματισμένους απαγχονισμούς, ευχαριστώντας το Ιράν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Τεχεράνη, όμως, δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως τέτοιες πληροφορίες.

Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Η νοσταλγία για την αυταρχική μοναρχία του Σάχη έχει αυξηθεί στη σκιά μιας αντιπολίτευσης χωρίς σαφείς ηγέτες, ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν προσφέρει πραγματική εναλλακτική λύση και δεν απολαμβάνει ουσιαστική υποστήριξη στο Ιράν
