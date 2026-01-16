Ιράν: Μειωμένες οι διαδηλώσεις μετά τη φονική καταστολή - Ο Παχλαβί ζητά από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση

Η φονική καταστολή από τις αρχές του Ιράν φαίνεται να μετρίασε σε μεγάλο βαθμό, προς το παρόν τουλάχιστον, τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατοίκους.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο σήμερα και για νέες συλλήψεις, στη σκιά των απειλών των ΗΠΑ ότι θα επέμβουν αν οι θάνατοι συνεχιστούν.

Οι φόβοι για επίθεση των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από την Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι του είπαν ότι οι θάνατοι στο Ιράν μειώνονται.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διενήργησαν εντατική διπλωματία με την Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να αποτρέψουν ένα πλήγμα των ΗΠΑ, προειδοποιώντας για επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή που θα επηρεάσουν εντέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αξιωματούχος του Κόλπου.

Οι θάνατοι στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν υπάρξει περαιτέρω αιματοχυσία.

Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις έχουν σταματήσει, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας πως ο πρόεδρος κρατάει «όλες τις επιλογές του στο τραπέζι».

Μία γυναίκα στην Τεχεράνη δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters ότι η κόρη της σκοτώθηκε σήμερα αφού έλαβε μέρος σε διαδήλωση κοντά στο σπίτι τους. «Ήταν 15 χρονών. Δεν ήταν τρομοκράτης, ούτε ταραξίας. Οι δυνάμεις των Μπασίτζ την ακολούθησαν καθώς προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι», είπε, αναφερόμενη σε ένα παρακλάδι των δυνάμεων ασφαλείας που χρησιμοποιείται συχνά για να καταστείλει ταραχές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου για το υψηλό πληθωρισμό στο Ιράν, όπου η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των κυρώσεων, προτού εξελιχθούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ιερατικό κατεστημένο που κυβερνάει το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Αρκετοί κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι στην πρωτεύουσα επικρατεί ηρεμία από την Κυριακή. Είπαν πως drones πετάνε πάνω από την πόλη, όπου δεν έχουν δει κανένα σημάδι διαδηλώσεων την Πέμπτη ή σήμερα Παρασκευή.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των Κούρδων του Ιράν Hengaw δήλωσε πως δεν έχουν σημειωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την Κυριακή, αλλά «το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει πολύ περιοριστικό».

«Ανεξάρτητες πηγές μας επιβεβαιώνουν έντονη παρουσία του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις όπου είχαν σημειωθεί προηγουμένως διαδηλώσεις, καθώς και σε πολλά σημεία όπου δεν είχαν σημειωθεί μεγάλες διαδηλώσεις», δήλωσε η εδρεύουσα στη Νορβηγία Hengaw σε σχόλια στο Reuters.

Ένας άλλος κάτοικος μιας πόλης στο βόρειο Ιράν στην Κασπία θάλασσα δήλωσε επίσης πως φαίνεται να επικρατεί ησυχία στους δρόμους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ταραχών σε ορισμένες περιοχές.

Η Hengaw ανέφερε πως μια νοσηλεύτρια σκοτώθηκε από απευθείας πυρά κυβερνητικών δυνάμεων στη διάρκεια διαδηλώσεων στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Το σχετιζόμενο με το κράτος πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβαρτζάν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν την Πέμπτη.

Ηλικιωμένη κάτοικος μια πόλης στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου ζουν πολλοί Ιρανοί Κούρδοι και ήταν το επίκεντρο πολλών από τα μεγαλύτερες διαδηλώσεις δήλωσαν ότι σποραδικές διαδηλώσεις συνεχίζονται αν και όχι με τόση ένταση.

Ο απολογισμός των νεκρών που ανακοίνωσε η εδρεύουσα στις ΗΠΑ οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA έχει αυξηθεί λίγο από την Τετάρτη, και έχει φθάσει τους 2.677 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνονται 2.478 διαδηλωτές και 163 άνθρωποι που ταυτοποιήθηκαν ότι συνδέονται με την κυβέρνηση.

Το αίτημα του Ρεζά Παχλαβί για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης

Ο Ρεζά Παχλαβί, μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση για να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν τη θεοκρατική κυβέρνηση, ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι μια αιματηρή καταστολή έχει μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις.

Ο Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, έδωσε σήμερα το πρωί συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον κατά την οποία ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκηθεί πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα καταρρεύσει, δεν είναι θέμα «αν», αλλά «πότε» θα καταρρεύσει», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί , προσθέτοντας ότι θα «επέστρεφε» στο Ιράν.

«Αυτό το καθεστώς βρίσκεται στα τελευταία του, πρόκειται να καταρρεύσει», είπε. Το κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής καταπνιγεί από μια βίαιη καταστολή που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με ειδικούς και ΜΚΟ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των μεγαλύτερων από την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή ντυμένη με άμφια κληρικών », δήλωσε ο Παχλεβί. «Ο Αλί Χαμενεΐ (Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν) και οι μπράβοι του έχουν διαπράξει μαζικά εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού και σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Καταγγελίες ότι οι Aρχές απαιτούν χρήματα για την επιστροφή των σορών διαδηλωτών

Ο Παχλαβί είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους στον ίδιο και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στην αντιπολίτευση της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση επί τόπου. Είναι πλέον καιρός η διεθνής κοινότητα να τους στηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, που διαμένει στις ΗΠΑ, ζει εκτός του Ιράν προτού ο πατέρας του ανατραπεί το 1979 από την Ισλαμική Επανάσταση. Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι κατακερματισμένη σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλαβί- και φαίνεται να έχει μικρή οργανωτική παρουσία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP