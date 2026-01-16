Ιράν: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Στην πρωτεύουσα, Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μαζί με Έλληνες πολίτες που στάθηκαν στο πλευρό τους συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό.

Κρατώντας σημαίες και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, εξέφρασαν την καταδίκη τους για τη σκληρή καταστολή των διαδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Ανάμεσα στα μηνύματα που αναγράφονταν στα πλακάτ ήταν τα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» και «Λευτεριά στο Ιράν».

Συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην πατρίδα τους, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία – να πέσει ο Χαμενεΐ».

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μέλη της ιρανικής κοινότητας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες, διαδηλώνοντας υπέρ της δημοκρατίας στο Ιράν.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, παιδιά που κρατούσαν τις σημαίες της χώρας τους και φώναζαν συνθήματα όπως «Marg bar Khamenei» («θάνατος στον Χαμενεΐ») έκαψαν φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.