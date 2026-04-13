Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε, ότι ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) και ότι πρόκειται για αποκλεισμό «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν».

Οι αμερικανικές αρχές διαβεβαίωσαν ταυτόχρονα, ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, της θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα «καταστρέψει» οποιονδήποτε Ιρανό επιτεθεί σε αυτό και θα παρεμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διαπιστωθεί ότι καταβάλει διόδια διέλευσης στο Ιράν. Για τον Τραμπ, οι άμεσες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ απέτυχαν επειδή «το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες».

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ότι το Ιράν δεν θα «υποκύψει στις απειλές»

Σύμφωνα με το BBC, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν, ότι τα στρατιωτικά σκάφη που πλησιάζουν το στενό θα αντιμετωπιστούν ως παραβίαση της τρέχουσας εκεχειρίας.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού και την κλιμάκωση της έντασης που ακολούθησε την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

«Για 21 ώρες» διαπραγματευόντουσαν ΗΠΑ και Ιράν: Γιατί δεν κατέληξαν σε συμφωνία

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις μαραθώνιες συνομιλίες τους στο Ισλαμαμπάντ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε αεροπορικώς για την Ουάσιγκτον αφού υπέβαλε, όπως το έθεσε, «την τελική και καλύτερη προσφορά» που μπορούσε να κάνει στους απεσταλμένους της Τεχεράνης.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες Σάββατο ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, για 21 ώρες, όπως διευκρίνισε.

«Νομίζω πως είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ» το ότι οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ δίνουν «κάποιο χρόνο» στο Ιράν

Στηλίτευσε ειδικά το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» της Τεχεράνης πως θα εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως απαιτεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την 28η Φεβρουαρίου τον πόλεμο που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές κι έβαλε φωτιά στην παγκόσμια οικονομία.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, επιβεβαίωσε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την αποτυχία τους σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι συνομιλίες των δυο χωρών, με μεσολάβηση του Πακιστάν, έγιναν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979. Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης πυρός για δυο εβδομάδες την Τετάρτη, σκοπό είχαν να εξευρεθεί συμφωνία για διαρκή ανακωχή.

Προτού ανακοινωθεί η αποτυχία και ο τερματισμός των διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «διάφορες συνιστώσες των βασικών ζητημάτων υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, του πυρηνικού προγράμματος, της άρσης των κυρώσεων και του οριστικού τέλους του πολέμου εναντίον του Ιράν και στην περιοχή».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδροςΒανς άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον θα δώσει κάποιο χρόνο στο Ιράν για να εξετάσει την «προσφορά» των ΗΠΑ.

Καμιά «επίσημη δέσμευση» του Ιράν

«Το γεγονός είναι απλά ότι χρειαζόμαστε επίσημη δέσμευση από την πλευρά τους ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και δεν θα επιδιώξουν να προμηθευτούν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να κατασκευάσουν (πυρηνικά όπλα) γρήγορα», επέμεινε ο Τζέι Ντι Βανς.

«Το ερώτημα είναι απλό: θα δούμε επίσημη δέσμευση από πλευράς των Ιρανών ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα- όχι μόνο σήμερα, όχι μόνο τα επόμενα χρόνια, αλλά μακροπρόθεσμα; Δεν την έχουμε δει ακόμη. Ελπίζουμε να τη δούμε», επέμεινε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Βανς έθεσε το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν στο επίκεντρο εξηγώντας γιατί απέτυχαν οι συνομιλίες, χωρίς να αναφερθεί στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ στη συνέντευξη Τύπου.

Η θαλάσσια αρτηρία αυτή του Κόλπου, στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, είναι de facto κλειστή αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίο του Ιράν, με σοβαρές αλυσιδωτές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία- ελλείψεις, αυξήσεις τιμών...

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι δυο αντιτορπιλικά του μπήκαν στα Στενά για προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις πριν από την άρση των θαλάσσιων ναρκών που έχουν ποντιστεί. «Σκουπίζουμε το στενό», πλειοδότησε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διεμήνυσαν πως θα αναλάβουν δράση με «σκληρότητα» εναντίον οποιουδήποτε πολεμικού πλοίου αποπειραθεί να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

«Το ίδιο μου κάνει», είτε κλειστεί είτε όχι συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε παράλληλα στον Τύπο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ακόμη η διαπραγμάτευση βρισκόταν σε εξέλιξη στο Πακιστάν. «Τους νικήσαμε στρατιωτικά» και ό,τι κι αν γίνει «οι ΗΠΑ έχουν νικήσει», πέταξε.

Με πληροφορίες από BBC

