ΗΠΑ: Τρένο με πάνω από 300 επιβάτες τυλίχτηκε στις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τρένο με περίπου 350 επιβάτες στην πολιτεία Πενσιλβάνια των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης, 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη SEPTA, την εταιρεία που διαχειριζόταν το δρομολόγιο, η πυρκαγιά ξεκίνησε κάτω από το πρώτο βαγόνι του τρένου και οι επιβάτες κατέβηκαν σε κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο εκπρόσωπος της SEPTA, Άντριου Μπους, δήλωσε ότι μόλις αναφέρθηκε η πυρκαγιά γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, το πλήρωμα εργάστηκε γρήγορα για την απομάκρυνση των επιβατών. Αφού βγήκαν όλοι έξω, τα μέλη του πληρώματος παρατήρησαν ότι το πρώτο βαγόνι είχε τυλιχτεί στις φλόγες, είπε.

A SEPTA train caught fire leaving Philadelphia in Delaware County, Pennsylvania. Around 350 passengers had to be evacuated somewhere between Ridley Park and Norwood. Welcome to Donald Trump's America. pic.twitter.com/IKsrz9C6i9

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση. Η έρευνα θα γίνει με τη συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών και θα περιλαμβάνει υλικό από τις κάμερες της SEPTA και συνεντεύξεις με το πλήρωμα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και η SEPTA δήλωσε ότι όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

A commuter train went up in flames on Thursday night in Delaware County, Pennsylvania.



ABC station WPVI reports the train was carrying about 350 people from Philadelphia to Wilmington, Delaware, when it caught fire. No injuries were reported. https://t.co/f2FOdilq06 pic.twitter.com/CqHJW7XMEn