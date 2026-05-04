ΗΠΑ: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι

Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ύποπτους σχετικά με το συμβάν

ΗΠΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ
Φωτ. Χ
The LiFO team
Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι κοντά σε μια λίμνη, στην Οκλαχόμα Σίτι των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν γύρω στις 9 μ.μ. σε μια συγκέντρωση νέων.

Νέο περιστατικό πυροβολισμών στις ΗΠΑ

Ανέφερε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι δεν είχαν γίνει συλλήψεις, αλλά δεν υπήρχε λόγος να πιστεύεται ότι υπήρχε απειλή για το κοινό. «Βρισκόμαστε σε όλη την περιοχή και μιλάμε με θύματα και μάρτυρες», είπε η Γουόρντ.

Προς στιγμήν δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά για ύποπτο άτομο ή άτομα σχετικά με το περιστατικό.

Το KWTV, θυγατρικό του CBS στην Οκλαχόμα Σίτι, αναφέρει ότι η αστυνομία έστησε ένα κέντρο επανένωσης για τις οικογένειες σε ένα τοπικό Walmart.

Η λίμνη Arcadia, περίπου 13 μίλια βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, είναι μια τεχνητή λίμνη που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πλημμυρών και αποτελεί επίσης ένα δημοφιλές σημείο αναψυχής. Βρίσκεται στο Έντμοντ, ένα προάστιο της Οκλαχόμα Σίτι με περίπου 100.000 κατοίκους. 

Με πληροφορίες από CBS News

