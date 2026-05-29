ΗΠΑ: Προσωρινό μπλόκο στο ταμείο 1,8 δισ. δολαρίων για τους συμμάχους του Τραμπ

Το ταμείο απευθύνεται σε άτομα που θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν πολιτικά από την κυβέρνηση Μπάιντεν 

The LiFO team
Ομοσπονδιακή δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαρε προσωρινά τη μεταφορά χρημάτων σε αμφιλεγόμενο ταμείο αποζημιώσεων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζει να δημιουργήσει η κυβέρνηση Τραμπ, όσο συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για τη νομιμότητά του.

Η δικαστής Λεόνι Μπρίνκεμα, από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη λειτουργία ή τη χρηματοδότηση του ταμείου μέχρι να εξεταστούν τα νομικά επιχειρήματα της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τη δημιουργία του ταμείου ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι γιοι του μετά τη διαρροή των φορολογικών τους στοιχείων στον Τύπο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν επιχείρησε ουσιαστικά να υπερασπιστεί το κράτος απέναντι στην αγωγή του ίδιου του προέδρου, κάνοντας λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, οποιοσδήποτε δηλώνει θύμα «εργαλειοποίησης» των κρατικών μηχανισμών θα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το ταμείο.

Το ταμείο θα διοικείται από πέντε επιτρόπους, εκ των οποίων οι τέσσερις θα διορίζονται από τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ, ενώ όλοι θα μπορούν να απομακρύνονται από τον Τραμπ χωρίς αιτιολόγηση.

Η κυβέρνηση δεν έχει θέσει περιορισμούς σχετικά με το ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους Ρεπουμπλικανούς, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να λάβουν ακόμη και συμμετέχοντες στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το ταμείο έχει δεχθεί έντονη κριτική και για τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς δεν προβλέπεται υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται ούτε των κριτηρίων με βάση τα οποία θα εγκρίνονται οι αιτήσεις.

Για «μαύρο ταμείο» κάνουν λόγοι οι επικριτές του Τραμπ

Επικριτές της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ένα «μαύρο ταμείο» χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολιτικά για την αποζημίωση συμμάχων του Τραμπ.

Η αγωγή που οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της διαδικασίας κατατέθηκε από την οργάνωση Democracy Forward, η οποία ζητά να μπλοκαριστεί η δημιουργία του ταμείου μέχρι να εξεταστεί αν είναι συνταγματικά και νομικά επιτρεπτό.

Η δικαστής Μπρίνκεμα ανέφερε ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε να διαβεβαιώσει το δικαστήριο ότι δεν θα μεταφερθούν χρήματα στο ταμείο πριν από τις επόμενες ακροάσεις της υπόθεσης.

Τα χρήματα προβλέπεται να προέλθουν από το λεγόμενο «judgment fund», έναν μόνιμο ομοσπονδιακό λογαριασμό που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την καταβολή αποζημιώσεων και εξωδικαστικών συμβιβασμών του αμερικανικού κράτους.

Νομικοί και οργανώσεις διαφάνειας υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτού του μηχανισμού επιτρέπει ουσιαστικά στον Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο, το οποίο έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα να εγκρίνει τις δημόσιες δαπάνες.

Τη νομιμότητα του ταμείου αμφισβητούν οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, πρώην ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και αστυνομικοί που υπερασπίστηκαν το Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου

Με πληροφορίες από Guardian

