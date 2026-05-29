Καναδάς: 60χρονος που πουλούσε «κιτ αυτοκτονίας» στο διαδίκτυο παραδέχθηκε την ενοχή του

Ένας άνδρας 60 ετών από τον Καναδά που πουλούσε «κιτ αυτοκτονίας» στο διαδίκτυο, δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο του Νιουμάρκετ στο Οντάριο.

Αντιμέτωπος με 14 κατηγορίες συνέργειας ή υποκίνησης σε αυτοκτονία, ο Κένεθ Λο είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Δηλώνω ένοχος». Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν 14 κατοίκους του Οντάριο, ηλικίας 16 έως 36 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αυτοκτόνησαν.

Όσο για την ποινή του Λο, αυτή αναμένεται να καθοριστεί σε ακροαματική διαδικασία, η οποία είναι πιθανό να προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Ποιος είναι ο 60χρονος Καναδός που πουλούσε «κιτ αυτοκτονίας»;

Ο Κένεθ Λο εργαζόταν ως μάγειρας σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Τορόντο πριν από τη σύλληψή του. Τον Μάιο του 2023, μετά από έρευνα της εφημερίδας «Times», η οποία ισχυριζόταν ότι πωλούσε δηλητήρια σε νέους, ο Λο συνελήφθη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ένας δημοσιογράφος προσποιήθηκε τον πελάτη και μίλησε απευθείας με τον Λο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο Λο φέρεται να έδωσε συμβουλές στον δημοσιογράφο σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων του, ώστε να «εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο θάνατος».

Τι περιείχε το «κιτ αυτοκτονίας» του Λο

Καναδοί ντετέκτιβ δήλωσαν στο BBC το 2023 ότι ο 60χρονος διαχειριζόταν πολλούς ιστότοπους που προσέφεραν εξοπλισμό και ουσίες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να τερματίσουν τη ζωή τους. Η καναδική αστυνομία ισχυρίζεται, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο Λο διαχειριζόταν περίπου από το 2020 ιστότοπους «που προωθούσαν και πωλούσαν νιτρώδες νάτριο και άλλα είδη τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους αγοραστές για να αυτοκτονήσουν».

Το νιτρώδες νάτριο είναι ένα άλας που χρησιμοποιείται σε χαμηλές συγκεντρώσεις ως πρόσθετο τροφίμων για την επεξεργασία αλλαντικών, αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρο όταν καταναλώνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπενθυμίζουν ότι τον Απρίλιο, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας δήλωσε πως ερευνά πιθανά αδικήματα που συνδέονται με τους θανάτους 112 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία λέγεται πως «αγόρασαν είδη για να βοηθήσουν στην αυτοκτονία τους από ιστότοπους με έδρα τον Καναδά που συνδέονται με έναν Καναδό ύποπτο», τον οποίο όμως, δεν κατονόμασε.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ