Τσεχία: Η αστυνομία άφησε ελεύθερο Ρώσο επίσκοπο - Είχε βρεθεί «λευκή σκόνη» στο αυτοκίνητό του

Η αστυνομία της Τσεχίας άφησε ελεύθερο έναν Ρώσο Ορθόδοξο επίσκοπο που είχε συλληφθεί ως ύποπτος για κατοχή ναρκωτικών, αφού η Μόσχα καταδίκασε τη σύλληψη ως πολιτικά υποκινούμενη παγίδα.

Ο επίσκοπος Ιλαρίων, γνωστός και με το κοσμικό του όνομα Γκριγκόρι Αλφέγιεφ, πέρασε από έλεγχο της αστυνομίας την Κυριακή στο Κάρλοβι Βάρι, μια λουτροπόλη στη δυτική Τσεχία που είναι δημοφιλής στους Ρώσους τουρίστες, αφού οι αστυνομικοί ανακάλυψαν δοχεία με μια λευκή ουσία στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη μετά την αποφυλάκισή του χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, ο Ιλαρίων ανέφερε ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η ουσία ήταν απαγορευμένο ναρκωτικό, αλλά επέμεινε ότι ήταν θύμα σκευωρίας.

«Η απλή ανακάλυψη μιας απαγορευμένης ουσίας δεν απαντά στο βασικό ερώτημα – πώς κατέληξαν αυτά τα αντικείμενα στο όχημα εξ αρχής», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Telegram.

Η υπόθεση του Ρώσου επισκόπου στην Τσεχία

Ο Ιλαρίων, 60 ετών, είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Ενορίας στο Κάρλοβι Βάρι, όπου ζει μια σημαντική ρωσική διασπορά.

Η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών της Τσεχίας είχε δηλώσει ότι το όχημα του επισκόπου σταμάτησε μετά από ανώνυμη καταγγελία για μεταφορά ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη σύλληψη «σκόπιμη, σκηνοθετημένη πρόκληση».

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία περιέγραψε το περιστατικό ως «κλασική παγίδα», ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της Τσεχίας στη Μόσχα, Γιαν Οντρέικα, για να διαμαρτυρηθεί επίσημα για τη σύλληψη.

Ο Ιλαρίων ήταν προηγουμένως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως υπουργός Εξωτερικών της Εκκλησίας.

Ο Ιλαρίων, που κάποτε θεωρούνταν έμπιστος του Πατριάρχη Κυρίλλου, του ισχυρού επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και στενού συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν, έπεσε σε δυσμένεια με την ηγεσία της Εκκλησίας τα τελευταία χρόνια.

Σε αντίθεση με πολλούς ανώτερους κληρικούς που υποστήριξαν ανοιχτά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ιλαρίων δεν υποστήριξε ούτε καταδίκασε δημοσίως τον πόλεμο, ενώ υποβιβάστηκε και μετατέθηκε στο εξωτερικό λίγο μετά την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας απέκλεισε τον Ιλαρίωνα από τη διοίκηση της Επισκοπής Βουδαπέστης-Ουγγαρίας, μετά από κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης που του απήγγειλε ένας νεότερος συνεργάτης του – κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Αντιμετώπισε επίσης κριτική για τον φερόμενο ως πολυτελή τρόπο ζωής του, που περιλαμβάνει διακοπές με γιοτ και σκι, καθώς και για αναφορές σχετικά με την ιδιοκτησία ενός κτήματος κοντά στη Βουδαπέστη. Ο Ιλαρίων έχει δηλώσει ότι μπόρεσε να αγοράσει ακίνητα και να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής του από τα δικαιώματα που έλαβε για τα βιβλία και τις ταινίες του.

Ο Ιλαρίων μετατέθηκε αργότερα στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Κάρλοβι Βάρι.

Με πληροφορίες από Guardian

