ΗΠΑ: «Θα σας αντιμετωπίσουμε σαν την Αλ Κάιντα» - Νέο χτύπημα σε «ναρκόπλοιο» στην Καραϊβική

Με την έκφραση «θα σας αντιμετωπίσουμε σαν την Αλ Κάιντα», ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτειές πραγματοποίησαν τη δέκατη διαδοχική τους επίθεση κατά πλοίου, το οποίο φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

Στη νέα επίθεση των ΗΠΑ, η οποία «συνοδεύτηκε» και από σχετικό βίντεο, σκοτώθηκαν έξι άτομα, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των θυμάτων από τον «πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών» στα 46.

Στην ανάρτησή του στα social media, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι το πλοίο δρούσε γα τη συμμορία «Tren de Aragua» και η επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε χώρα στην Καραϊβική Θάλασσα. Σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο 20 δευτερολέπτων, ένα μικρό σκάφος φαίνεται να κάθεται ακίνητο στο νερό όταν ένα μακρύ λεπτό βλήμα πέφτει πάνω του, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

ΗΠΑ: Τι ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε μια θανατηφόρα, χειρουργική επίθεση σε ένα πλοίο που λειτουργούσε από την Tren de Aragua (TdA), μια Τρομοκρατική Οργάνωση (DTO), η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το πλοίο ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε υπόθεση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης και μετέφερε ουσίες. Έξι άνδρες, ναρκοτρομοκράτες, επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα - και ήταν η πρώτη επίθεση μέσα σε συνθήκες νύχτας. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν και καμία δύναμή μας δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Εάν είστε ναρκοτρομοκράτης που διακινεί ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας, θα σας φερθούμε όπως φερόμαστε στην Αλ Κάιντα. Μέρα ή ΝΥΧΤΑ, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε».

ΗΠΑ: Το πρώτο βίντεο από βομβαρδισμό «ναρκοπλοίου»

Ο Πιτ Χέγκσεθ δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και το σχετικό οπτικό υλικό, το πρώτο βίντεο του υπουργείου Πολέμου κατά πλοίου, που φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά στις νοτιοαμερικάνικες ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το βράδυ της Τρίτης (21/10) επλήγη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και σκοτώθηκαν δύο ή τρεις επιβαίνοντες. Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επτά σκάφη που επλήγησαν στην Καραϊβική.

Με πληροφορίες από CNN