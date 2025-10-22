ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Το πρώτο βίντεο του Υπουργείου Πολέμου από βομβαρδισμό «ναρκοπλοίου» στον Ειρηνικό Ωκεανό

Πρόκειται για το όγδοο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών

LifO Newsroom
Η επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του πλοίου στον Ειρηνικό Ωκεανό / Χ
Την πρώτη τους επιχείρηση -κατά των ναρκωτικών- στα ανοικτά των νοτιοαμερικανικών ακτών του Ειρηνικού Ωκεανού πραγματοποίησαν χθες το βράδυ οι αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X και το σχετικό οπτικό υλικό, το πρώτο βίντεο του υπουργείου Πολέμου κατά πλοίου, που φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά στις νοτιοαμερικάνικες ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το βράδυ της Τρίτης επλήγη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και σκοτώθηκαν δύο ή τρεις επιβαίνοντες. Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επτά σκάφη που επλήγησαν στην Καραϊβική.

ΗΠΑ: Τι δήλωσε για την επιχείρηση ο υπουργός Πολέμου

«Χθες, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα σε ένα πλοίο που λειτουργούσε ως Τρομοκρατική Οργάνωση και διεξήγαγε εμπορία ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Το πλοίο ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά. Υπήρχαν δύο ναρκοτρομοκράτες στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Και οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένας από εμάς δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση.

Οι ναρκοτρομοκράτες που σκοπεύουν να φέρουν δηλητήριο στις ακτές μας, δεν θα βρουν ασφαλές λιμάνι πουθενά στο ημισφαίριό μας. Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορά μας και στον λαό μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση - μόνο δικαιοσύνη».

Με πληροφορίες από CBS News, Independent

