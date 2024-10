ΗΠΑ: Σκοτώθηκε από προπέλα αεροπλάνου την στιγμή που φωτογράφιζε αλεξιπτωτιστές

Στο Κάνσας των ΗΠΑ, μία φωτογράφος βρήκε τραγικό θάνατο όταν κατά λάθος έπεσε πάνω σε μια περιστρεφόμενη προπέλα αεροπλάνου ενώ τραβούσε φωτογραφίες, το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου.

Η Άμαντα Γκάλαχερ, όπως ήταν το όνομα της 37χρονης, είχε σταλθεί στην πόλη Ντάρμπι, κοντά στη Γουίτσιτα, για να αποθανατίσει αλεξιπτωτιστές την ώρα που έμπαιναν και έβγαιναν από τα αεροπλάνα. Χωρίς να είναι γνωστό ακριβώς γιατί, η Γκάλαχερ έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω και χτυπήθηκε από την προπέλα του αεροπλάνου, η οποία ακόμη περιστρεφόταν παρότι το αεροσκάφος ήταν ακίνητο.

Οι πρώτες βοήθειες μετέφεραν την άτυχη γυναίκα σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά κατέληξε από τα τραύματά της, όπως αποκάλυψαν οι τοπικές αρχές.

Η Air Capital Drop Zone, το κέντρο αλεξιπτωτιστών στο οποίο ανήκει το αεροπλάνο που εμπλέκεται στο θάνατο της φωτογράφου, δήλωσε ότι η Γκάλαχερ παραβίασε «βασικές διαδικασίες ασφαλείας».

«Για άγνωστους λόγους.. κινήθηκε μπροστά από το φτερό» του αεροπλάνου, στοχεύοντας την κάμερά της προς τα πάνω για να τραβήξει φωτογραφίες, ανέφερε η σχετική ανακοίνωσή τους.

Η δουλειά της Γκάλαχερ ήταν να αποθανατίζει αλεξιπτωτιστές σε βίντεο όπως το παρακάτω, που είχε τραβήξει η 37χρονη.

NEW: Female skydiver and photographer dies after backing into a propeller while taking photos at a Kansas airfield



Amanda Gallagher, 37, was killed on Saturday at Cook Airfield in Derby, Kansas



Gallagher was taking photos of people boarding and exiting planes at Air Capital… pic.twitter.com/Ue6pYq3CVR