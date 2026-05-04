ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι

Ο άλλοτε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι εισήχθη και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπός του.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο άλλοτε εισαγγελέας, 81 ετών.

Η ανακοίνωση για την υγεία του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης

«Ο (σ.σ.: πρώην) δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας την ώρα που μιλάμε», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X.

Δεν διευκρίνισε πού νοσηλεύεται και ούτε πότε εισήχθη.

Ο άλλοτε εισαγγελέας, που «έφτιαξε» όνομα σε δίκες κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης και είχε επαινεθεί για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην αμερικανική μητρόπολη, είχε αποτύχει να εξασφαλίσει το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων στην εσωκομματική διαδικασία του 2008.

Ο μετέπειτα προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ ατιμάστηκε το 2023, όταν καταδικάστηκε να πληρώσει 148 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης επειδή είχε διατυπώσει κατηγορίες για νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Τζουλιάνι διαδραμάτισε ρόλο αιχμής του δόρατος στην προσπάθεια να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών εκείνης της χρονιάς, τις οποίες κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Με πληροφορίες από AFP και Reuters

