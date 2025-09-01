ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρούντι Τζουλιάνι: Στο νοσοκομείο ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετά από τροχαίο

Ο 81χρονος υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο, πολλαπλά τραύματα και μώλωπες, καθώς και κακώσεις στο αριστερό χέρι και στο κάτω άκρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρούντι Τζουλιάνι: Στο νοσοκομείο ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετά από τροχαίο Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και άλλοτε στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, νοσηλεύεται έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο 81χρονος υπέστη κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο, πολλαπλά τραύματα και μώλωπες, καθώς και κακώσεις στο αριστερό χέρι και στο κάτω άκρο

Το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε, ένα νοικιασμένο Ford Bronco που οδηγούσε ο συνεργάτης του Τεντ Γκούντμαν, δέχθηκε σφοδρό χτύπημα από πίσω από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη. 

Ο Γκούντμαν και η νεαρή οδηγός τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Ο Τζουλιάνι διακομίστηκε σε ειδικό νοσοκομείο τραυμάτων, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στον θώρακα, πολλαπλές κακώσεις και εκδορές. Ο επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, Μάικλ Ραγκούζα, διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση» και τόνισε ότι ο πρώην δήμαρχος «αναρρώνει γρήγορα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, λίγο πριν από το τροχαίο ο Τζουλιάνι είχε σταματήσει για να βοηθήσει γυναίκα που είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία, ειδοποιώντας την αστυνομία. Μόλις ολοκληρώθηκε η επέμβαση των αρχών, συνέχισε την πορεία του και λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο γιος του, Άντριου Τζουλιάνι, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν με την οικογένεια μετά την είδηση: «Οι προσευχές σας έχουν τεράστια σημασία για την οικογένειά μας», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που ο Τζουλιάνι αντιμετωπίζει σοβαρές δικαστικές περιπέτειες. Παρά το γεγονός ότι είχε αναδειχθεί σε «δήμαρχο της Αμερικής» μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας ως προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις εκλογές του 2020.

Το 2023, δικαστήριο στην Τζόρτζια επιδίκασε αποζημίωση 148 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο υπαλλήλους εκλογικών υπηρεσιών που είχαν μηνύσει τον Τζουλιάνι για συκοφαντική δυσφήμηση. Καθώς οι δύο γυναίκες επιδίωκαν να εισπράξουν την αποζημίωση, ο Τζουλιάνι βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινή για περιφρόνηση του δικαστηρίου και κινδύνευε να χάσει περιουσιακά στοιχεία. Τελικά κατέληξε σε συμβιβασμό, κρατώντας τα σπίτια και τα προσωπικά του αντικείμενα, με αντάλλαγμα χρηματική καταβολή και την υπόσχεση ότι δεν θα αναφερθεί ξανά δημοσίως στις δύο υπαλλήλους.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Διεθνή / Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ για την άσκηση «Zapad 2025» Ρωσίας με Λευκορωσία - Προειδοποίηση και από την Ουκρανία

Η άσκηση «Zapad 2025» περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για την ευκολότερη πρόσβαση στην άμβλωση

Διεθνή / Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην άμβλωση

Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υπέβαλε το αίτημά της για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καταστήσει την άμβλωση πιο προσβάσιμη
LIFO NEWSROOM
Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Διεθνή / Μαρτυρίες για τον φονικό σεισμό 6R στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει θάνατος σε κάθε σπίτι, παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν»

Ένας άνδρας είπε πως 10 συγγενείς του, συμπεριλαμβανομένων των πέντε παιδιών του, σκοτώθηκαν - Τουλάχιστον πέντε ισχυροί μετασεισμοί - Έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές
LIFO NEWSROOM
Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Διεθνή / Σικάγο εναντίον Τραμπ: Ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος αψηφούν την εθνοφρουρά

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις και ο Δήμαρχος Σικάγου αντιστέκονται στα σχέδια του Τραμπ για ανάπτυξη στρατού στην πόλη, ενώ οι αντιδράσεις κλιμακώνονται και οι αριθμοί δείχνουν μείωση εγκληματικότητας
LIFO NEWSROOM
Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Διεθνή / Από Λευκός Οίκος σε Χρυσό Οίκο: Το Οβάλ Γραφείο έγινε… Παλάτι των Βερσαλλιών επί Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε το Οβάλ Γραφείο σε… χρυσό παλάτι με πολυτέλειες που διχάζουν την Αμερική. Από πορτρέτα και οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι χρυσές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τις Βερσαλλίες
LIFO NEWSROOM
 
 