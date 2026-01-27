ΗΠΑ: Σε κρίσιμη κατάσταση άνθρωπος που δέχθηκε πυρά συνοριοφυλάκων στην Αριζόνα

Ένα άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, αφού πυροβολήθηκε την Τρίτη σε περιστατικό που εμπλέκει άνδρες της Αμερικανικής Συνοριοφυλακής (U.S. Border Patrol) στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όπως ανέφερε το NBC, επικαλούμενο εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό ενεργή διερεύνηση από τις αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Santa Rita, ο πυροβολισμός σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της κομητείας Πίμα, κοντά στο milepost 15 της West Arivaca Road, περίπου στις 7:30 το πρωί (16:30 ώρα Ελλάδος). Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι μετέφερε τον τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια η φροντίδα του παραδόθηκε σε τοπικό ιατρικό ελικόπτερο για άμεση αεροδιακομιδή σε περιφερειακό κέντρο τραύματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τραυματίστηκε κάποιος από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από το NBC News, ενώ ούτε το FBI ανταποκρίθηκε άμεσα σε αντίστοιχο αίτημα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι συνεργεία της Santa Rita Fire District και η American Medical Response παρείχαν ιατρική φροντίδα στο άτομο επί τόπου. Στην έρευνα συνδράμουν τόσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα όσο και το FBI.

Το περιστατικό στην Αριζόνα έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από τη Συνοριοφυλακή και εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό και τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE. Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες στην πόλη και έντονη κριτική προς το DHS, με αιτήματα ακόμη και για απομάκρυνση της υπουργού Kristi Noem.

Παράλληλα, Δημοκρατικοί ηγέτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Hakeem Jeffries, Katherine Clark και Pete Aguilar, σε κοινή δήλωση την Τρίτη κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων «για να σκοτώνει Αμερικανούς πολίτες» και προειδοποίησαν ότι, αν η Noem δεν απομακρυνθεί, θα κινηθούν για διαδικασίες παραπομπής (impeachment) στη Βουλή. Ερωτηθείς αν η Noem θα παραιτηθεί, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «όχι», ενώ ανέφερε ότι ο «τσάρος των συνόρων» Tom Homan βρίσκεται στη Μινεσότα και συναντάται με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το NBC, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι μετανάστευσης έχουν πυροβολήσει 12 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο, σε μια περίοδο που το DHS έχει εντείνει τις επιχειρήσεις απελάσεων σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από NBC News