ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκισέ εισιτηρίων σε αεροδρόμιο – Τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι

Άγνωστο παραμένει γιατί ο οδηγός εισήλθε στο αεροδρόμιο κατ' αυτό τον τρόπο

Όχημα έπεσε πάνω στην είσοδο αεροδρομίου και ύστερα προχώρησε στον γκισέ έκδοσης εισιτηρίων, στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Υπό κράτηση ο οδηγός του περιστατικού σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ

Έξι άτομα τραυματίστηκαν από το σοκαριστικό περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους του αεροδρομίου.

Car Crashes Into Terminal at Detroit Airport In Crazy Video https://t.co/rM0IIaE8Wk pic.twitter.com/szVwcrRBU9 — TMZ (@TMZ) January 24, 2026

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με δήλωση της Αρχής Αεροδρομίου Wayne County Airport Authority (WCAA). Η αιτία του ατυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστή και η αστυνομία του αεροδρομίου διεξάγει έρευνα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ένα μπλε τετράθυρο σεντάν να έχει σταματήσει, με το καπό και το πορτμπαγκάζ ανοιχτά, μπροστά από τα γκισέ της Delta Air Lines σε έναν χώρο που φαινόταν να είναι η αίθουσα αναχωρήσεων.