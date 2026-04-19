ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα - Νεκρά οκτώ παιδιά

Ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς των αστυνομικών

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε ένα αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δράστης, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε άμεσα στη δημοσιότητα, σκοτώθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ανέφερε η Αστυνομία.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 1 έως 14 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 6 π.μ. Ο δράστης στη συνέχεια άρπαξε με τη βία ένα αυτοκίνητο και οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν σε γειτονική περιοχή.

Λίγο μετά άνοιξαν πυρ και ο δράστης σκοτώθηκε.

«Πιστεύουμε ότι είναι το μοναδικό άτομο που πυροβόλησε σε αυτές τις τοποθεσίες», ανέφερε η Αστυνομία.

Η κατάσταση της υγείας δύο ακόμη ανθρώπων που τραυματίστηκαν δεν είναι γνωστή για την ώρα.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση — ίσως τη χειρότερη που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Tom Arceneaux. «Είναι ένα τρομερό πρωινό και όλοι πενθούμε για τα θύματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από New York Times

