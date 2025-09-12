ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ προς Ουγγαρία και Σλοβακία: Σταματήστε τώρα το ρωσικό αέριο και τα πυρηνικά

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ΗΠΑ και ΕΕ ενισχύουν τις συνομιλίες για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού LNG

φωτ.: Wikipedia
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, κάλεσε σήμερα την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να τερματίσουν κάθε εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τα πυρηνικά έργα που χρηματοδοτούνται από τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι η επιμονή τους θέτει εμπόδια στις ευρωπαϊκές προσπάθειες απεξάρτησης από τον Κρεμλίνο.

Μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, ο Ράιτ τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να προμηθεύεται ενέργεια «από τους φίλους της» και όχι από τη Ρωσία που χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Όσο περισσότερο στραγγαλίζουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί αυτόν τον φονικό πόλεμο, τόσο το καλύτερο για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ΗΠΑ και ΕΕ ενισχύουν τις συνομιλίες για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού LNG, με στόχο να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της ηπείρου μετά την απόφαση της Κομισιόν να τερματίσει ως το 2027 όλες τις εισαγωγές ρωσικού αερίου.

Παράλληλα, ο Ράιτ ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές πυρηνικής τεχνολογίας αντί για τη ρωσική Rosatom. Η παρέμβασή του συνέπεσε με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, που έκρινε παράνομη την έγκριση της Κομισιόν για κρατική ενίσχυση στο ουγγρικό έργο Paks II, το οποίο υλοποιείται με ρωσική συμμετοχή.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ του Paks II και κατά των κυρώσεων στην ενέργεια, προκαλώντας έντονη κριτική εντός της ΕΕ.

