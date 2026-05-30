Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος εντόμου σε σπηλιά στο Καστελλόριζο

Μια απρόσμενη, για τα δεδομένα, ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες που ερευνούσαν την πανίδα του Καστελλόριζου, όταν εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος εντόμου που ζούσε στα τοιχώματα ενός υπόγειου τούνελ.

Το νέο είδος ανήκει στους λεγόμενους σπηλαιόβιους γρύλους και ονομάστηκε Dolichopoda balrogi, προς τιμήν του Μπάλρογκ, του μυθικού πλάσματος που κατοικεί στα βάθη της Μόρια στο έργο του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Η ανακάλυψη στο Καστελλόριζο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research και προσθέτει ένα ακόμη είδος στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα γρύλων που έχει προσαρμοστεί να ζει σε σκοτεινά και υγρά υπόγεια περιβάλλοντα. Τα είδη αυτά συναντώνται κυρίως στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

Scientists found a new cave cricket in a 25m-deep man-made tunnel on Kastellorizo island, Greece, & named it Dolichopoda Balrogi after Tolkien’s Balrog.



Found clinging to the ceiling, it's long arching legs are perfect for wall-clinging.



Some imagination fuel for TTRPGs/D&D? pic.twitter.com/5o4RlQ4GXH — Nerdcognito (@Nerdcognito) May 29, 2026

Η ανακάλυψη μέσα σε ένα τεχνητό τούνελ στο Καστελλόριζο

Το Καστελλόριζο, που βρίσκεται στο πιο ανατολικό άκρο της Ελλάδας, έχει μήκος περίπου έξι χιλιόμετρα και πλάτος μόλις τρία. Παρά το μικρό του μέγεθος, θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους βιολόγους, καθώς φιλοξενεί αρκετά σπάνια ασπόνδυλα είδη, όπως σκορπιούς, ισόποδα, ακρίδες και σκαθάρια.

Θέλοντας να μελετήσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα του νησιού, οι ερευνητές αποφάσισαν να εξερευνήσουν το μοναδικό χερσαίο σπήλαιο του Καστελλόριζου, μια τεχνητή υπόγεια σήραγγα βάθους περίπου 25 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίγλα.

Καθώς προχωρούσαν στο εσωτερικό της, παρατήρησαν ότι οι τοίχοι ήταν γεμάτοι από γρύλους που είχαν προσκολληθεί στις κάθετες επιφάνειες και στις οροφές του τούνελ.

Η εικόνα τους κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον. Ακολούθησαν λεπτομερείς μορφολογικές αναλύσεις και γενετικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα είδος άγνωστο μέχρι σήμερα στην επιστήμη.

🔬 Cientistas descrevem uma nova espécie de grilo das cavernas, encontrada na ilha de Kastellorizo, Grécia: Dolichopoda balrogi. Sim, o nome foi inspirado no famoso Balrog do Senhor dos Anéis. pic.twitter.com/sfESBMEj39 — Saber Atualizado (@AtualizadoSaber) May 30, 2026

Καστελλόριζο: Τα χαρακτηριστικά του γρύλου

Ο σπηλαιόβιος γρύλος στο Καστελλόριζο, διαθέτει καφέ χρωματισμό και εξαιρετικά μακριά, κυρτά πόδια που του επιτρέπουν να κινείται και να παραμένει προσκολλημένο σε απότομες ή κρεμαστές επιφάνειες.

Όπως και τα υπόλοιπα σπηλαιόβια συγγενικά του είδη, έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε περιβάλλοντα με ελάχιστο ή καθόλου φυσικό φως, όπου η υγρασία παραμένει υψηλή και οι συνθήκες είναι σχετικά σταθερές όλο τον χρόνο.

Παρότι το όνομά του παραπέμπει στο πλάσμα του Τόλκιν, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν απολύτως ακίνδυνο οργανισμό. Ωστόσο, η ικανότητά του να επιβιώνει σε τέτοιες συνθήκες το καθιστά εξίσου εντυπωσιακό από βιολογικής άποψης.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με την ανακάλυψη αυτή, ο συνολικός αριθμός των γνωστών ειδών του γένους Dolichopoda ανέρχεται πλέον σε 68. Από αυτά, τα 51 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της χώρας για τη μελέτη αυτής της ιδιαίτερης ομάδας εντόμων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Κωνσταντίνο Καλαντζή, η ανακάλυψη αποτελεί υπενθύμιση ότι η επιστήμη εξακολουθεί να βρίσκει νέα είδη ακόμη και σε μέρη που θεωρούνται καλά μελετημένα.

«Οι ανακαλύψεις βιοποικιλότητας δεν περιορίζονται μόνο σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή στα βάθη των ωκεανών. Ακόμη και οικεία τοπία και ανθρώπινες κατασκευές μπορεί να κρύβουν είδη που παρέμεναν απαρατήρητα μέχρι σήμερα», σημειώνει.

Newly discovered Dolichopoda balrogi (female) in the artificial tunnel on the island of Kastellorizo, Greece. pic.twitter.com/QDinkS7Wqr — Sci_Interest (@Brian_Ybzee) May 30, 2026

Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Η ανακάλυψη συνοδεύεται και από μια προειδοποίηση: Πολλά σπηλαιόβια είδη έχουν εξαιρετικά περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση και συχνά απαντώνται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σπήλαιο ή υπόγειο σύστημα. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιβαλλοντικές αλλαγές ή σε ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Οι ερευνητές θεωρούν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν νέες και πιο εξειδικευμένες έρευνες στα υπόγεια οικοσυστήματα του Καστελλόριζου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι πληθυσμοί του Dolichopoda balrogi στο νησί.

Παράλληλα, προτείνουν την εξέταση μέτρων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους.

Με πληροφορίες από BBC Wildlife