ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι μπλόκαραν ν/σ που θα έκανε το δικαίωμα στις αμβλώσεις ομοσπονδιακό νόμο

Οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να περάσουν στη Γερουσία το νομοσχέδιο για να γίνει το δικαίωμα στην άμβλωση ομοσπονδιακός νόμος.

Η νομοθετική κίνηση, που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της αναμενόμενης απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, που θα απαγόρευσε τις αμβλώσεις, θεωρήθηκε εξαρχής καταδικασμένη.

Η Βουλή υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών ενέκρινε το νομοσχέδιο, αλλά απέτυχε να περάσει από τη Γερουσία, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι το μπλόκαραν με ψήφους 49-51.

«Δυστυχώς, η Γερουσία απέτυχε να υπερασπιστεί το δικαίωμα μιας γυναίκας να παίρνει αποφάσεις για το σώμα της», δήλωσε η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, Δημοκρατική, έξω από την αίθουσα της Γερουσίας μετά την ψηφοφορία.

Η αντιπρόεδρος Χάρις προήδρευσε της ψηφοφορίας στην ως επί το πλείστον άδεια αίθουσα, καθώς οι γερουσιαστές άρχισαν σταδιακά να ψηφίσουν.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης έγινε μια ημέρα πριν οι εννέα δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου συνεδριάσουν για πρώτη φορά μετά τη διαρροή του νομοσχεδίου για τα δικαιώματα των αμβλώσεων την περασμένη εβδομάδα.

Το προσχέδιο της απόφασης πρότεινε ότι το δικαστήριο θα ακυρώσει την απόφαση Roe v Wade, του 1973 που παρείχε στις γυναίκες συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Το έγγραφο που διέρρευσε, στο οποίο ο συντηρητικός δικαστής Samuel Alito έγραφε ότι η υπόθεση Roe ήταν «κατάφωρο λάθος», προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» και διαδηλώσεις - είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε σε πανηγυρισμό - και στις δύο πλευρές της διαμάχης για τις αμβλώσεις.

Ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει τώρα εκκλήσεις να καταδικάσει τις παράνομες συγκεντρώσεις από ακτιβιστές υπέρ της επιλογής έξω από τις ιδιωτικές κατοικίες των δικαστών.

Το σχέδιο γνωμοδότησης δεν θα οδηγούσε σε πανεθνική απαγόρευση της διαδικασίας, αλλά θα επέτρεπε στις πολιτείες να απαγορεύσουν εντελώς την άμβλωση.

Πριν από την ψηφοφορία, μια ομάδα Δημοκρατικών της Βουλής, που αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες περπάτησε από το Καπιτώλιο προς τη Γερουσία, φωνάζοντας «το σώμα μου, η απόφασή μου» ως ένδειξη υποστήριξης για την αποτυχημένη πλέον νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο ενώπιον της Γερουσίας, που ονομάζεται «Νόμος για την Προστασία της Υγείας των Γυναικών», απαγορεύει στις πολιτείες να θεσπίζουν περιορισμούς που θεωρούνται «ιατρικά περιττοί», όπως οι υποχρεωτικές περίοδοι αναμονής και οι προϋποθέσεις για τις κλινικές αμβλώσεων.

Ο νόμος στόχευε τις περισσότερες από τις προστασίες, που έχουν οριστεί, για τη διαδικασία πριν από το σημείο βιωσιμότητας του εμβρύου - περίπου 24 εβδομάδες σε μια εγκυμοσύνη.

Αλλά περιορίζει επίσης απαγορεύσεις πέραν αυτού του χρόνου, όταν «κατά την ιατρική κρίση του θεράποντος παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, η συνέχιση της εγκυμοσύνης θα αποτελούσε κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία της εγκύου ασθενούς».

Ορισμένοι συντηρητικοί επικριτές λένε ότι αυτό θα νομιμοποιούσε ουσιαστικά την άμβλωση και για τους εννέα μήνες της εγκυμοσύνης.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Mitch McConnell, για παράδειγμα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι παρατάσσονται «πίσω από μια ακραία και ριζοσπαστική πολιτική αμβλώσεων», προσθέτοντας ότι η νομοθεσία θα υπερβαίνει την κωδικοποίηση του status quo και «θα ανατρέψει πολλούς νόμους».

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο νομοσχέδιο απέτυχε τον Φεβρουάριο.

«Εκλέξτε περισσότερους δημοκράτες υπέρ της επιλογής, εάν θέλετε να προστατεύσετε το δικαίωμα μιας γυναίκας στην επιλογή», ​​είπε ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Chuck Schumer. «Εκλέξτε περισσότερους Ρεπουμπλικάνους Maga (Make America Great Again) αν θέλετε να δείτε μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων».

Πριν από την ψηφοφορία, ο γερουσιαστής Ben Sasse, ένας Ρεπουμπλικανός από τη Νεμπράσκα, υποστήριξε ότι οι γερουσιαστές πρέπει να προωθήσουν μια «ηθική της ζωής», εστιάζοντας στην περισσότερη υποστήριξη προς τις μητέρες, παρά στην άμβλωση.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν αυτά του γερουσιαστή Patrick J Leahy του Βερμόντ, του ανώτερου δημοκράτη της Γερουσίας, ο οποίος χαρακτήρισε «γελοίο» ότι ένα σώμα που αποτελείται από την πλειοψηφία ανδρών θα βαρύνει ένα ζήτημα που επηρεάζει τις γυναίκες.

«Εδώ είμαστε σήμερα, ένα σώμα 100 ατόμων, εκ των οποίων το 76% είναι άνδρες, που λαμβάνει αποφάσεις για την ιδιωτική ζωή των σχεδόν 168 εκατομμυρίων γυναικών σε αυτή τη χώρα», είπε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν τουλάχιστον κάποια πρόσβαση στη διαδικασία.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Μαρτίου 2021 από το Pew Research Center, το 61% των Αμερικανών λέει ότι η άμβλωση πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή τις περισσότερες περιπτώσεις, αν και η υποστήριξη μειώνεται απότομα για να επιτρέπεται η διαδικασία πέρα ​​από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

«Σημειώστε τα λόγια μου: θα στραφούν εναντίον (...) της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους γάμους προσώπων του ίδιου φύλου», είπε ο Τζο Μπάιντεν σε δωρητές κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Δημοκρατικούς.

Πρόσθεσε, πως η πρόσβαση στην αντισύλληψη ενδέχεται επίσης να μπει πολύ σύντομα στο στόχαστρο της συντηρητικής πλειοψηφίας του σώματος.

«Θα δείτε αυτές τις αποφάσεις να τίθενται υπό αμφισβήτηση και να διχάζονται ακόμα περισσότερο οι ΗΠΑ. Θα βρεθούμε σε αντιπαράθεση για πράγματα που δεν θα έπρεπε να αμφισβητούνται», συνέχισε.

