ΗΠΑ: Οι αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών, σύμφωνα με τους New York Times

Οι αμερικανικές αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών, κατόπιν εντολής αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times.

Πρόκειται για απόθεμα αντισυλληπτικών αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες και όπως μεταφέρει η εφημερίδα, αυτό καταστράφηκε από την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Πιο αναλυτικά, επικαλούμενη ανακοίνωση αξιωματούχου της USAID, η εφημερίδα αναφέρει, πως μετά από εντολή της κυβέρνησης Τραμπ, καταστράφηκαν σε άγνωστη τοποθεσία, αντισυλληπτικά χάπια, κολπικά σπιράλ και άλλα εμφυτεύματα.

Η USAID είναι οργανισμός, ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ συγχέει στην ανακοίνωσή του την αντισύλληψη με την άμβλωση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να προστατεύσει τη ζωή των παιδιών που πρόκειται να γεννηθούν σ' ολόκληρο τον κόσμο. Η κυβέρνηση δεν θα παρέχει πλέον αντισυλληπτικά άμβλωσης υπό την κάλυψη της ξένης βοήθειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΗΠΑ: Ο «πόλεμος» της κυβέρνησης Τραμπ στο δικαίωμα της άμβλωσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σημαντικά τη διεθνή αρωγή που προσφέρουν, ιδιαίτερα με την κατάργηση τον Ιούλιο βοήθειας περίπου 9 δισεκ. δολαρίων που προοριζόταν κυρίως για το εξωτερικό.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απολύσει χιλιάδες εργαζομένους της USAID και έχει καταργήσει πολλά προγράμματα τα οποία ευνοούσαν τον οικογενειακό προγραμματισμό ή τις αμβλώσεις.

Έπαυσαν επίσης οι χορηγίες οποιασδήποτε βοήθειας, άμεσης ή έμμεσης, σε ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που προβαίνουν σε αμβλώσεις ή προωθούν την εθελούσια διακοπή της κύησης ως μέθοδο οικογενειακού προγραμματισμού.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι βασίζονται σε επίσημα έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών και της USAID, οργανώσεις «είχαν προτείνει να αγοράσουν ή να δεχθούν δωρεά αντισυλληπτικών. Η κυβέρνηση δεν θα είχε κανένα κόστος και θα μπορούσε μάλιστα να ανακτήσει δημόσια κεφάλαια».

Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην καταστροφή των προϊόντων, μια επιχείρηση το κόστος της οποίας υπολογίζεται σε 167.000 δολάρια. Η καταστροφή των αποθεμάτων είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο.

Η αντίδραση της MSF USA, του αμερικανικού παραρτήματος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ήταν άμεση.

«Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης (...) είναι μια πράξη εσκεμμένα ανεύθυνη που βλάπτει τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ανακοίνωση από την MSF USA.

Προηγήθηκαν οι ενστάσεις ευρωβουλευτών, οι οποίοι κάλεσαν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να επέμβει «κατεπειγόντως» και να βάλει φρένο στην επιχείρηση. «Μια τέτοια καταστροφή θα ήταν απαράδεκτη για υγειονομικούς, δεοντολογικούς και πολιτικούς λόγους. Ενδεχόμενη αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ' αυτό το ζήτημα «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή αξιοπιστία της», προειδοποίησαν οι ευρωβουλευτές, προερχόμενοι από τους Πράσινους, την αριστερά και το κέντρο.



