ΗΠΑ: Ο τυφώνας Μπέριλ ενισχύθηκε στην κατηγορία 5

Ο τυφώνας Μπέριλ ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 στα ανατολικά της Καραϊβικής Θάλασσας, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.355 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον στη Τζαμάικα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το NHC.

Την δευτέρα ο Μπέριλ έπληξε τις Προσήνεμες Νήσους, προκαλώντας ζημιές από τα Μπαρμπέιντος μέχρι την Ντομίνικα και τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Hurricane Beryl is now a category 5 storm, the earliest such storm in recorded history. This impressive imagery shows Beryl churning today in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/TDDAzTX8Pr

Ο τυφώνας Μπέριλ συνοδεύεται από «εξαιρετικά επικίνδυνους» ανέμους εγκυμονώντας «δυνητικά θανατηφόρους» κινδύνους για τα νησιά της Καραϊβικής.

***BREAKING**** #Beryl is now a CAT5 hurricane with winds of 160 mph! This buzzsaw is churning through the Caribbean and it's next target could be Jamaica. Stay with @WESH for updates. #weshwx pic.twitter.com/JrHz7Y1zMU