ΗΠΑ: Ο Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), όταν λήξει η τετραετής θητεία του σημερινού προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Ο Γουόρς είχε μπει ξανά στις συζητήσεις για την προεδρία της Fed κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Έχει υπάρξει κριτής της Fed και αναμένεται να υποστηρίξει τη μείωση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Ο διορισμός έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Fed, μετά τις αυξανόμενες επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του Πάουελ τους τελευταίους μήνες.

Οι επιθέσεις Τραμπ κατά Πάουελ

Ο Πάουελ εξόργισε τον Τραμπ επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα, και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άνοιξαν πρόσφατα ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του για τις ανακαινίσεις των κτιρίων της Fed.

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ) προκάλεσε την έντονη καταδίκη του Πάουελ και μηνύματα υποστήριξης από πρώην προέδρους της Fed και επικεφαλής κεντρικών τραπεζών.

Ο Γουόρς, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της Fed από το 2006 έως το 2011, επανεμφανίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες ως πιθανός υποψήφιος για την κορυφαία θέση, καθώς αυξάνονταν οι εικασίες σχετικά με το ποιος θα αντικαταστήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητα στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι ο Γουόρς «θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος».

Ο διορισμός του Γουόρς πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τη Γερουσία, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Εάν επιβεβαιωθεί για τη θέση, θα αναλάβει τα ηνία της Fed σε μια ασυνήθιστα τεταμένη περίοδο, καθώς οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές της Wall Street παρακολουθούν τις απειλές για την αυτονομία της κεντρικής τράπεζας.

Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς;

Ο Γουόρς, ένας 55χρονος οικονομολόγος, είναι μέλος του δεξιού Hoover Institution και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ταχυμεταφορών UPS. Γουόρς είχε κάνει αρκετά σχόλια κατά το παρελθόν για την Fed, κατακρίνοντας τα πάντα, από την υπερβολική εξάρτηση της κεντρικής τράπεζας από τα δεδομένα έως τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της.

Ο Γουόρς έχει εντείνει τη ρητορική του από τότε που αναδείχθηκε υποψήφιος για την κορυφαία θέση στη Fed, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να ζητήσει «αλλαγή καθεστώτος».

Είχε σχετικά «επιθετική» φήμη ως διοικητής της Fed, που σημαίνει ότι τείνει να υποστηρίζει υψηλότερα επιτόκια και λαμβάνει πιο σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, τώρα θεωρείται ως μια φωνή που θα υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια στο εγγύς μέλλον. Έχει υποστηρίξει ότι η Fed πρέπει να συρρικνώσει τον ισολογισμό της προκειμένου να μειώσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, αν και ορισμένοι έχουν αμφισβητήσει τη λογική του.

Η Fed ψήφισε αυτή την εβδομάδα να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, παρά την πίεση του Λευκού Οίκου για μείωση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να παρακολουθούν τις επιπτώσεις στην οικονομία από τις τρεις μειώσεις των επιτοκίων που έγιναν πέρυσι.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ σταθεροποιείται - η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι υποτονική, αλλά το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed για 2%.

«Ο Γουόρς θα πρέπει να πείσει τους συναδέλφους του ότι οι μειώσεις των επιτοκίων είναι κατάλληλες φέτος, ένα επιχείρημα που είναι απίθανο να κερδίσει, εκτός αν η αγορά εργασίας δείξει νέα σημάδια αποδυνάμωσης ή οι πιέσεις πληθωρισμού μειωθούν σημαντικά αργότερα μέσα στη χρονιά», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank σε ερευνητική σημείωση την Παρασκευή.

Ο Γουόρς έχει επίσης στενούς οικογενειακούς δεσμούς με τον κύκλο του Τραμπ. Είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λάουντερ, η οικογένεια της οποίας είναι γνωστή για τον όμιλο καλλυντικών Estee Lauder. Ο πεθερός του, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρόναλντ Λάουντερ, είναι μακροχρόνιος δωρητής και σύμμαχος του Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC