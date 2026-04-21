ΗΠΑ: Ο Κας Πατέλ προανήγγειλε συλλήψεις για φερόμενη εκλογική απάτη το 2020

Ο υπό πίεση διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία έχει συγκεντρώσει «πληροφορίες» που υποστηρίζουν τον μακροχρόνιο και διαψευσμένο ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 «νοθεύτηκαν» εις βάρος του – και ότι σύντομα θα γίνουν συλλήψεις.

«Θα έλεγα να μείνετε συντονισμένοι αυτή την εβδομάδα. Ίσως δείτε πράγματα να συμβαίνουν», δήλωσε ο Πατέλ στις 19 Απριλίου στην εκπομπή «Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo» του Fox News.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι στημένες και ότι οι εκλογές του 2020, στις οποίες ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ουσιαστικά ήταν ψευδείς λόγω εκλογικής απάτης και άλλων προβλημάτων.

Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν διερευνηθεί και απορριφθεί από τα δικαστήρια και τις εκλογικές αρχές. Ο Τραμπ είχε χάσει 61 από τις 62 υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα δικαστήρια, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για να διακόψουν τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η «εκλογική απάτη» του 2020

Η δημοσιογράγος Μαρία Μπαρτιρόμο, μακροχρόνια φίλη του προέδρου, ρώτησε τον Πατέλ τι κάνει το FBI για να διερευνήσει τις εκλογές που έχασε από τον Μπάιντεν, «γιατί κάθε φορά που βλέπω τον πρόεδρο Τραμπ, το επαναλαμβάνει συνεχώς, ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες».

«Εννοώ, το λέει συνεχώς», είπε η Μπαρτιρόμο. «Είστε στο FBI εδώ και 14 μήνες. Έχετε κάνει κάτι σχετικά με αυτό; Και έχετε κάτι να μας πείτε σχετικά με αυτό;»

«Απολύτως, Μαρία», είπε ο Πατέλ, εξηγώντας πώς «βρίσκεται στο πλευρό του προέδρου σχεδόν από την πρώτη μέρα» σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η εκλογική απάτη από τους Δημοκρατικούς ισοδυναμούσε με οργανωμένη κλοπή των εκλογών.

«Προσπάθησαν να υπονομεύσουν τις εκλογές μας και να νοθεύσουν ολόκληρο το σύστημα», είπε ο Πατέλ στη Μπαρτιρόμο. «Και... αυτό δεν είναι κάτι που θα επιτρέψω όσο είμαι εγώ υπεύθυνος».

Ο Πατέλ έκανε τις δηλώσεις του σχετικά με τις επικείμενες συλλήψεις σε μια εκτενή συνέντευξη που επικεντρώθηκε επίσης σε μια συγκλονιστική έκθεση του περιοδικού The Atlantic, η οποία ισχυριζόταν ότι η φερόμενη υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η ασταθής συμπεριφορά του υπονόμευαν την ικανότητά του να ηγείται της κορυφαίας ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβολής του νόμου της χώρας.

Ο Πατέλ είπε στην Μπαρτιρόμο ότι σκόπευε να μηνύσει την Atlantic για δυσφήμιση λόγω των, όπως είπε, ψευδών στοιχείων που περιείχε το άρθρο, και το έπραξε στις 20 Απριλίου, καταθέτοντας αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του περιοδικού και της δημοσιογράφου Σάρα Φίτζπατρικ. Η Atlantic δήλωσε ότι υποστηρίζει την αναφορά της.

Αναμένονται συλλήψεις, δήλωσε ο Πατέλ

Η Μπαρτιρόμο υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των ισχυρισμών του Τραμπ για εκλογική απάτη, πολύ καιρό αφότου αυτοί είχαν διαψευσθεί από έρευνες και δικαστικές υποθέσεις. Στην κυριακάτικη εκπομπή της, συνέχισε να πιέζει τον Πατέλ για λεπτομέρειες, λέγοντας: «Το κοινό μας θέλει να μάθει γιατί δεν υπάρχει ποτέ καμία λογοδοσία».

«Μπορώ να ανακοινώσω στην εκπομπή σας ότι έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τους εισαγγελείς μας στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς», είπε ο Πατέλ. «Και θα προχωρήσουμε σε συλλήψεις. Και έρχονται. Και σας υπόσχομαι, έρχονται σύντομα».

Ο Πατέλ είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ενσωμάτωνε» την έρευνα για την υποτιθέμενη εκλογική απάτη του 2020 «σε ολόκληρη την υπόθεση συνωμοσίας μας. Και θα αφήσουμε την εισαγγελία να μιλήσει εκ μέρους τους. Αλλά έχουμε τις πληροφορίες που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του προέδρου Τραμπ. Αλλά επειδή πρόκειται για μια εν εξελίξει δίωξη και έρευνα, δεν μπορώ να προλάβω το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον πρόεδρο».

Ο Πατέλ φαινόταν να αναφέρεται σε μια εκτεταμένη έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει έδρα το Μαϊάμι και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Η έρευνα στη Φλόριντα, η οποία είχε επικεντρωθεί εντατικά στον πρώην διευθυντή της CIA υπό τον Ομπάμα, Τζον Μπρέναν, φέρεται να έχει διευρυνθεί, πιθανώς για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με εκλογική απάτη στις εκλογές του 2020.

Με πληροφορίες από USA Today