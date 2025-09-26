ΗΠΑ: Νέοι δασμοί Τραμπ σε φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα

Νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου», εξηγώντας πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης, την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Δασμοί Τραμπ: «Οι περισσότεροι είναι παράνομοι» σύμφωνα με Εφετείο στις ΗΠΑ

Τον Αύγουστο, ομοσπονδιακό Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις προεδρικές του εξουσίες με τις περισσότερες από τις δασμολογικές του πολιτικές, σύμφωνα με την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου στην Ουάσινγκτον. Ο αμερικανικός νόμος «παρέχει σημαντική εξουσία στον πρόεδρο να αναλάβει μια σειρά ενεργειών σε περίπτωση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, φορολογίας ή παρόμοιων μέτρων», αναφέρεται στην απόφαση η οποία πάρθηκε με ψήφους 7-4.

Πολλοί από τους υψηλούς δασμούς του Τραμπ είναι «απερίγραπτοι ως προς την έκταση, το ποσό και τη διάρκεια», προσθέτει η απόφαση, και «αποκτούν μια εκτεταμένη εξουσία πέρα από τα όρια» του νόμου στον οποίο στηρίχθηκε η απόφαση του Τραμπ.