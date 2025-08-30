ΔΙΕΘΝΗ
Οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι σύμφωνα με Εφετείο στις ΗΠΑ

«Αν επιτραπεί να ισχύσει αυτή η απόφαση, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ: EPA
Ομοσπονδιακό Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις προεδρικές του εξουσίες με τις περισσότερες από τις δασμολογικές του πολιτικές, σύμφωνα με την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου στην Ουάσινγκτον. Ο αμερικανικός νόμος «παρέχει σημαντική εξουσία στον πρόεδρο να αναλάβει μια σειρά ενεργειών σε περίπτωση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, φορολογίας ή παρόμοιων μέτρων», αναφέρεται στην απόφαση η οποία πάρθηκε με ψήφους 7-4.

Πολλοί από τους υψηλούς δασμούς του Τραμπ είναι «απερίγραπτοι ως προς την έκταση, το ποσό και τη διάρκεια», προσθέτει η απόφαση, και «αποκτούν μια εκτεταμένη εξουσία πέρα από τα όρια» του νόμου στον οποίο στηρίχθηκε η απόφαση του Τραμπ. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα μέχρι στιγμής στις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ και πιθανόν να οδηγήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο να κρίνει αν έχει νομικό δικαίωμα ο πρόεδρος να αλλάξει μονομερώς την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η απόφαση δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΙΣΧΥ!» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, μετά το κλείσιμο των χρηματιστηρίων και πριν από το τριήμερο αργίας στις ΗΠΑ. Σε εκτενή του ανάρτηση κατηγόρησε το εφετείο για πολιτική μεροληψία. «Αν επιτραπεί να ισχύσει αυτή η απόφαση, θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», συνέχισε. «Στην αρχή αυτού του τριημέρου της Εργατικής Εορτής, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι ΔΑΣΜΟΙ είναι το καλύτερο εργαλείο για να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις εταιρείες που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα MADE IN AMERICA.»

Η απόφαση ακύρωσε τους δασμούς του Τραμπ, που καθόριζαν ένα 10% βασικό επίπεδο δασμού σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς και τους λεγόμενους «αμοιβαίους» δασμούς για χώρες που ισχυρίζεται ότι αντιμετώπισαν άδικα τις ΗΠΑ.

Τι αναφέρει η απόφαση του Εφετείου για τους δασμούς Τραμπ

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλει δασμούς βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ο οποίος υπό κάποιες συνθήκες δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να ρυθμίζει ή να απαγορεύει διεθνείς συναλλαγές σε εθνική έκτακτη ανάγκη.

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε διάφορα εθνικά έκτακτα γεγονότα — όπως το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με εμπορικούς εταίρους, τη διακίνηση φεντανύλης και τη μετανάστευση — ως αιτίες για αυτές τις ενέργειες.

Ωστόσο, μια ομάδα μικρών επιχειρήσεων αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι «καταστρέφουν μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα».

Την Παρασκευή το εφετείο αποφάνθηκε: «Φαίνεται απίθανο ότι το Κογκρέσο είχε την πρόθεση, με την ψήφιση του IEEPA, να απομακρυνθεί από το παρελθόν του και να παραχωρήσει στον πρόεδρο απεριόριστη εξουσία να επιβάλλει δασμούς.» Η απόφαση τόνισε επίσης ότι ο νόμος δεν «αναφέρει ρητά δασμούς ή τα συνώνυμά τους ούτε διαθέτει προστατευτικούς μηχανισμούς με σαφή όρια στην εξουσία επιβολής δασμών από τον πρόεδρο.»

Νωρίτερα την Παρασκευή, αναφέρθηκε ότι o Λευκός Οίκος, φοβούμενος ότι το δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει αμέσως τους δασμούς, κατέθεσε δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών, Εμπορίου και Εξωτερικών Υποθέσεων, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν «επικίνδυνη διπλωματική αμηχανία» για τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ «άσκησε νόμιμα τις δασμολογικές εξουσίες που του παραχώρησε το Κογκρέσο για να υπερασπιστεί την εθνική και οικονομική ασφάλεια από ξένες απειλές».

Η υπόθεση, που εκδικάστηκε τον Μάιο, έκρινε ότι οι δασμοί «υπερβαίνουν οποιαδήποτε εξουσία παραχωρήθηκε στον πρόεδρο». Ωστόσο, το δικαστήριο συμφώνησε σε προσωρινή αναστολή της απόφασης ενόψει της έφεσης.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.

