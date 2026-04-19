ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τον δράστη της επίθεσης

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα μετά από περιστατικό κατά το οποίο πυροβολισμούς δέχθηκαν άτομα σε πάρκο στην περιοχή Arden-Arcade, του Σακραμέντο των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις αρχές.

Λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα), το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σακραμέντο ανέφερε ότι αστυνομικοί βρίσκονταν στον τόπο του περιστατικού στο Howe Community Park.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Περιοχής του Σακραμέντο έσπευσε επίσης στον τόπο του συμβάντος και ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα που κυμαίνονταν από ελαφρά έως μέτρια.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών.

Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για ύποπτο προς το παρόν.

Η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή έρευνα.

Με πληροφορίες από CBS News

