ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα μετά από περιστατικό κατά το οποίο πυροβολισμούς δέχθηκαν άτομα σε πάρκο στην περιοχή Arden-Arcade, του Σακραμέντο των ΗΠΑ, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις αρχές.

Λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα), το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σακραμέντο ανέφερε ότι αστυνομικοί βρίσκονταν στον τόπο του περιστατικού στο Howe Community Park.

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Περιοχής του Σακραμέντο έσπευσε επίσης στον τόπο του συμβάντος και ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα που κυμαίνονταν από ελαφρά έως μέτρια.

Deputies are on scene at Howe Park in Sacramento investigating a shooting involving multiple victims. At this time, there is no confirmed update on the condition of those involved.



There is no suspect information available at this time.



This… pic.twitter.com/ioW9YNf6TO — Sacramento Sheriff (@sacsheriff) April 19, 2026

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών.

Οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για ύποπτο προς το παρόν.

Η υπόθεση παραμένει υπό ενεργή έρευνα.

Με πληροφορίες από CBS News