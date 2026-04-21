ΗΠΑ: Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου την Πέμπτη

Οι συνομιλίες πρόκειται να γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και την πρώτη φορά

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη, 23 Απριλίου, στην Ουάσιγκτον νέα σειρά συνομιλιών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε εφαρμογή βρίσκεται η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες.

Νέος κύκλος συνομιλιών για Λίβανο και Ισραήλ

«Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες, απευθείας και με καλή πίστη, ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις», είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας πως θα γίνουν ξανά σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και ο πρώτος γύρος της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε χθες ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ, έχουν σκοπό να εξασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου με διάρκεια και της ισραηλινής κατοχής τομέων του νότιου τμήματος της χώρας.

Παρότι εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός από την Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι διεξήχθη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο στον νότο, στην Κακάιγιατ αλ Τζισρ, σε όχθη του ποταμού Λιτάνι.

Πάνω από 2.000 οι νεκροί στον Λίβανο

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν 2.387 ανθρώπους και ανάγκασαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημο επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση την περασμένη εβδομάδα των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, την πρώτη έπειτα από δεκαετίες.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον ωστόσο επιμένει ότι οι δύο περιπτώσεις δεν συνδέονται.

